De "paja" expediente de Salvador Cienfuegos hecho por la DEA: Ricardo Monreal

Ciudad de México.- El coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal que la justicia mexicana debería sentir indignación por el expediente realizado por la DEA contra el general Salvador Cienfuegos, el cual afirmó, está hecho de "paja y sin pruebas".

A través de su cuenta oficial de Twitter, el senador Ricardo Monreal respondió fuertemente a la consideración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien expresó estar "profundamente decepcionado" tras la decisión del gobierno de México de cerrar la investigación en contra de Salvador Cienfuegos.

"El Depto. de Justicia de EUA expresa decepción por la difusión del expediente del caso Cienfuegos. La justicia mexicana debe sentirse indignada por procesos y detenciones arbitrarios y expedientes de paja sin pruebas. Ante todo, debido proceso y presunción de inocencia, donde sea" respondió.

Comentario que fue lanzado en respuesta al Departamento de Justicia de Estados Unidos quien criticó la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de liberar el expediente del caso Cienfuegos a la luz pública.

Cabe recordar que el pasado 14 de enero la Fiscalía General de la República declaró no ejercer acción penal en contra del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, argumentando que no se había encontrado elementos suficientes que confirmaran la verdadera participación del funcionario en los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia "mañanera" acusó a la DEA de haber creado las pruebas en contra del exfuncionario de seguridad nacional.

"Estamos abiertos a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos. No queremos venganzas y ni aceptamos intimidaciones, somos un país libre, independiente y soberano. Agradecemos mucho a las autoridades de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento, de lo que consideramos nosotros, fue un error" respondió AMLO.

