"De pena ajena": AMLO se burla de Loret de Mola por exhibir a jefe del INM de 'shopping' en Washington

México.- Tras su regreso de Estados Unidos, el presidente AMLO se burló del periodista Carlos Loret de Mola por exhibir al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, de 'shopping' en Washington.

En La Mañanera del jueves 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador exhibió el tuit donde Loret de Mola criticó al director del INM por irse de compras a la tienda Neiman Marcus en Washington, cuestionando el discurso de austeridad de la 4T.

Entre risas, AMLO mostró la publicación del periodista de Latinus, a quien puso como ejemplo del periodismo del régimen neoliberal, y aclaró en tono burlón que Francisco Garduño no compró nada en la tienda estadounidense, aunque también cuestionó si los funcionarios públicos no tienen derecho a irse de compras.

"Ayer, por ejemplo, el director de Migración, Garduño, se metió a una tienda, creo que en el aeropuerto o cerca de un centro comercial, le tomaron una foto y Loret de Mola miren lo que puso. Entonces, ¿ya no van a ir a poder comprar nada los servidores públicos? Por cierto, dejó dicho Francisco Garduño que no compró nada para que yo se lo informara a Loret, pero miren lo que puso", respondió AMLO.

"Aprovechando la gira, el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se fue de shopping a la tienda ultra fifí Neiman Marcus de Washington. Ya sabe, la pobreza franciscana", fue el mensaje que Loret de Mola publicó en Twitter y AMLO leyó ente risas.

Loret de Mola exhibió a Francisco Garduño, jefe del INM, de 'shopping' en Washington. Foto: Twitter

"Fíjense qué periodismo", apuntó el mandatario, quien destacó en tono irónico que al menos el mensaje deja claro que la 4T ha pasado "de la austeridad republicana a la pobreza franciscana". "Este es el periodismo de antes, lamentable, de pena ajena", agregó.

En respuesta, el presidente López Obrador preguntó dónde y con qué autoridad moral compra Loret de Mola, y atribuyó su publicación a la molestia del bloque conservador contra su gobierno, recordando las críticas en su contra por no acudir a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos.

"Imagínense si alguien se encontrara de 'shopping' a Loret de Mola, ¿dónde compra?, ¿con qué autoridad moral? Pero es así todo, están molestísimos, primero decían que como no había asistido a la Cumbre que no me iban a volver a recibir en la Casa Blanca, que me iban a regañar y jalar las orejas", aseveró.

Previamente, AMLO hizo un llamado a los medios de comunicación para "no repetir lo que se hacía antes", en alusión a los regímenes neoliberales, donde predominaba "un periodismo sin argumentos, irresponsable, con falta de profesionalismo y calumnioso".

En ese sentido, pidió no hacer juicios sumarios ante las denuncias, a fin de evitar las campañas de desprestigios y siempre presentar pruebas sobre los señalamientos que se hacen. "Tenemos que ser todos muy responsables, que cuando haya una denuncia se presente una prueba y que no haya propaganda o campañas de desprestigio", agregó el presidente de México.