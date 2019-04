De pronósticos reservados, elección legislativa en Quintana Roo

Culiacán, Sinaloa.- Las atípicas elecciones ordinarias que el 2 de junio se realizarán en Quintana Roo para renovar exclusivamente el Congreso del Estado, han elevado las apuestas y desatado una serie de controversias por la postulación de algunos candidatos polémicos y otros “reciclados”, sobre todo en la coalición que abandera Morena junto al PT y al Partido Verde, este último que tradicionalmente había sido aliado del PRI.

En lo anterior coincidieron los periodistas Sergio Caballero, corresponsal de Proceso en Quintana Roo; Marcelo Salinas, internacionalista y columnista del periódico Novedades en este estado del caribe mexicano; y Gonzalo Zapata, colaborador del portal Noticaribe.com.mx, quienes en entrevista para EL DEBATE identificaron como corrientes de influencia al oficialismo representado en el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, al priismo del exgobernador Roberto Borge –encarcelado en Morelos-, al lopezobradorismo y al ‘cacicazgo’ de los eternizados dirigentes del PT y Encuentro Social, Hernán Villatoro Barrios y Gregorio Sánchez Martínez, respetivamente, quienes buscan un escaño en el Congreso local.

Explicaron que en el caso del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, expriista que en septiembre de 2016 llegó al poder de la mano de la coalición Una Nueva Esperanza, conformada por el PAN y el PRD, logrando con ello el dominio del Congreso Local, en este proceso electoral tiene influencia directa en los candidatos de la coalición Orden y Desarrollo por Quintana Roo, integrada por Acción Nacional, el PRD y Encuentro Social, sobre todo en personajes como su ex colaboradora Roxana Lili Campos Miranda que compite en el distrito 10.

La influencia de Roberto Borge, quien bajo las siglas del PRI gobernó el estado de 2011 a 2016 y desde enero del año pasado está recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Morelos, es notoria –de acuerdo con los periodistas- en candidatos de otros partidos, entre ellos José Luis “Chanito” Toledo Medina, quien con respaldo de Movimiento Ciudadano compite en el distrito 10, y Édgar Humberto Gasca Arceo reciclado y postulado por Morena en el distrito uno.

Morena, quien junto al PT y el Partido Verde Ecologista de México conforman la coalición Juntos Hacemos Historia por Quintana Roo, llega como favorito a esta contienda luego del triunfo en la elección concurrente de 2018, de acuerdo con el periodista Sergio Caballero; sin embargo, Gustavo Zapata afirma que el haber abierto las puertas a candidatos ligados al ‘borgismo’ y aliarse con el Verde son acciones que molestaron a los fundadores del Movimiento Regeneración Nacional que amenazan con abandonarlo o aplicar un voto de castigo.

Principales distritos en juego

De acuerdo con el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), son 241 candidatos entre propietarios, suplentes e independientes, los que en esta elección legislativa van en busca de las 25 curules que hay en juego, 15 de ellas por el principio de mayoría relativa y el resto por la vía de representación proporcional o ‘plurinominal’.

Inmersos en plena campaña electoral que inició el 15 de abril y culmina el 29 de mayo, el periodista Gonzalo Zapata, de noticaribe.com.mx, afirmó que los distritos más disputados son los siete, del 2 al 8, cuya sede está en Cancún, municipio de Benito Juárez, y el distrito 10 ubicado en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. “Son los polos turísticos más importantes de Quinta Roo”, añadió.

Marcelo Salinas por su parte, recordó que estos ocho distritos agrupan a la mitad del electorado y superan la mitad de los distritos que estarán en juego. Incluso afirmó que la contienda por el distrito 10 es considerada por los quintanarroenses como “la madre de todas las batallas” debido al respaldo que traen los abanderados.

Y es justo en estas demarcaciones del norte del estado en donde la coalición oficialista integrada por el PAN, PRD y PESQROO han colocado candidatos muy competitivos, sobre todo porque Morena es considerado favorito en prácticamente tota la entidad, advirtió Salinas.

Justo por ello y con el afán de contrarrestar el efecto adverso que al priismo local le generó el escándalo por la detención del exgobernador Ricardo Borge, quien desde la cárcel enfrenta un proceso por el presunto delito de lavado de dinero, la presidenta nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, dispuso que para este proceso electoral ningún diputado local buscara reelegirse, y así lo enfatizó el corresponsal de Proceso.

Sergio Caballero recuerda que el rechazo al PRI fue evidente en las dos elecciones más recientes, la de 2016 por la gubernatura que les ganó Carlos Joaquín González bajo las siglas del PAN y PRD, y la del año pasado en la que Morena se quedó con tres de las 11 presidencias municipales, las más importantes y las que concentran a más de la mitad de los votantes de Quinta Roo: Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún; Solidaridad, con Playa del Carmen como cabecera; y Othón P. Blanco, con Chetumal como cabecera y capital del estado.

Pronósticos reservados

Marcelo Salinas, Sergio Caballero y Gustavo Zapata reconocen que predecir una fuerza política ganadora para este 2 de junio es complicado ante la serie de factores que jugarán a favor y en contra de los 10 partidos y dos coaliciones en competencia.

Por un lado, recuerdan que no hay un antecedente de una elección exclusivamente legislativa que permita imaginar lo que podría ocurrir; mientras, por otro lado, la ausencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la boleta podría jugar en contra de Morena.

“Es difícil establecer un posible ganador”, dice Sergio Caballero en torno a la disputa por el control del Congreso: “Quintana Roo es un lugar lopezobradorista, ganó en 2006, 2012 y 2018, pero una cosa es López Obrador y otra cosa es Morena”, aclaró en referencia al “pragmatismo” en Morena por aceptar a personajes “sellados por el PRI”.

Gustavo Zapata por su parte hace énfasis en los candidatos de la coalición PAN, PRD y Encuentro Social, al asegurar que esta coalición cuenta con el apoyo del gobernador Carlos Joaquín González, y añadió que incluso “se han visto delegados operando para ciertos abanderados.

También se refirió a los dos partidos que por vez primera compiten en una elección y se jugarán su permanencia: Movimiento Auténtico Social (MAS) y Partido Confianza por Quintana Roo, este último con versiones de obedecer a los intereses del mandatario estatal.

El analista y comentarista radiofónico, Sergio Salinas, habló de la posibilidad de que aun cuando Morena es considerado el favorito en esta elección, la posibilidad de lograr la mayoría en el Congreso local se ve complicado, toda vez que de los 15 distritos que se jugarán por la vía directa del voto, cinco los cedió a sus aliados PT y PVEM, fuerzas políticas que según él “en la práctica, la experiencia nos dice que ambos no son aliados ni permanente ni mucho menos seguros una vez en el poder, suelen atender sus propios intereses”.

Ante esto, detalla que aunque los candidatos postulados directamente por Morena, ganaran los 10 distritos, no alcanzarían la mayoría, porque, además, el tema de “las plurinominales está supeditado a una nueva fórmula que da ventajas a las mejores minorías, es decir, a los segundos puestos mejor posicionados, en donde también prevalece la cuota de género, una fórmula muy ambigua, muy complicada, que no todos logran entender, pero que en la práctica indica que ya no están seguros ni el primero ni el segundo de la lista de candidatos plurinominales”.

Candidatos más polémicos

En entrevista para EL DEBATE, los tres periodistas de Quintana Roo coincidieron en un listado de los candidatos más competitivos, pero también algunos polémicos

De los 15 distritos en juego, coincidieron que el número 10 es más cerrado. Aquí como candidata oficial por su cercanía con el gobernador identifican a Roxana Lili Campos Miranda, de la coalición que encabeza el PAN, quien fue fiscal interina tras la renuncia de Miguel Ángel Pech Cen, en septiembre de 2018.

“La identifican como una figura de fuerte personalidad y así lo hizo saber desde el primer minuto de campaña lanzando un video en su canal de You Tube en el que reta a la presidenta municipal morenista de Solidaridad, Laura Beristain, y de paso golpea a su hermano Juan Carlos Beristain Navarrete, contrincante de Lili Campos”, destacó Marcelo.

Juan Carlos Beristain, abanderado de por la coalición Morena, PT y Verde, es considerado por los periodistas un fuerte oponente en este distrito, toda vez que tiene el respaldo de su hermana Laura, pero también de la senadora Luz María Beristain, su otra hermana.

Sergio Caballero recuerda que la familia Beristain Navarrete es de origen perredista que tras la fundación de Morena siguieron a López Obrador.

Marcelo Salinas destaca que Juan Carlos, el menor de los hermanos, desempeñó algunos cargos menores en la Ciudad de México cuando AMLO fue jefe de gobierno, y añade que, aunque no es una figura polémica como tal, que nunca ha sido enjuiciado o encarcelado como algunos otros, pertenece a un grupo con diferencias notorias con el gobernador del estado.

Y para cerrar la pinza en el distrito 10, compite por Movimiento Ciudadano José Luis “Chanito” Toledo Medina, considerado un pupilo de Ricardo Borge y hasta su delfín para la gubernatura en 2016, pero sin lograr la nominación.

Marcelo recuerda que “Chanito” Toledo fue una de las figuras que antes de la detención del exgobernador marcó cierta distancia, porque en la etapa de selección de candidatos a la gubernatura el PRI se decidió por Mauricio Góngora Escalante, exsecretario de Finanzas y Planeación, quien perdió ante Carlos Joaquín González, y en enero de 2018 también fue detenido por presunto daño patrimonial a las finanzas públicas.

Golpe bajo en el distrito 2

En el distrito 2 con sede en Cancún, Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea, quien fue abanderado por Movimiento Ciudadano para buscar la diputación en esta demarcación, fue bajado de la contienda luego de que el PT impugnara el pasado 13 de abril su postulación ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). El 25 de abril esta misma instancia revocó la candidatura de “Chaco” García y emplazó al partido MC a sustituirlo en un plazo de 48 horas.

La determinación obedece, detalla el IEQROO en su boletín, a que García Zalvidea es inelegible al cargo de diputado local toda vez que consideró vigente la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público que recibiera en 2005.

García Zalvidea, exalcalde de Cancún (Benito Juárez), fue detenido en 2005 bajo cargos de peculado y ese mismo año fue inhabilitado por 20 años. Y aunque salió libre en diciembre de 2006 tras pagar una fianza de 97 millones de pesos, y luego fue exonerado de todos los cargos, la inhabilitación sigue vigente y será hasta 2025 cuando pueda ocupar nuevamente algún cargo público.

“García Zalvidea fue candidato del PRD al gobierno del estado, pero lo bajan y lo sustituyen con Félix Canto, luego lo meten preso, y cuando salió de la cárcel regresó como porrista oficial del PRI”, asegura Gonzalo Zapata.

La impugnación hacia el popular Juan Ignacio García fue obra del dirigente del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, quien busca la diputación en este distrito.

De Villatoro, el periodista Sergio Caballero sostiene que es una especia de presidente “vitalicio” del PT, pues tiene más de 15 años dirigiéndolo y ha sido al menos dos veces diputado local bajo estas siglas. Incluso a él se atribuye la renuncia de Mara Morena como candidata propietaria en el distrito 1, en donde dieron de alta a petista Liliana Román Alpuín.

Pelea entre PAN y Morena

En el distrito 1 la contienda la centran los periodistas en dos candidatos, el abanderado por Morena, pero de origen priista y considerado ‘borgista’, Édgar Humberto Gasca Arceo, quien fue diputado local durante el primer trienio del exgobernador Roberto Borge, y el año pasado buscó la presidencia municipal de Isla Mujeres cobijado por Morena, pero perdió ante el priista Juan Carrillo Soberanes.

Este candidato se enfrentará a la panista Atenea Gómez Ricalde, una mujer de 33 años que proviene de una familia de panistas duros de Quintana Roo, ella es hija de Alicia Ricalde Magaña, expresidenta municipal de Islas Mujeres, y sobrina del alcalde de Benito Juárez, Julián Ricalde. “Este el distrito con la mayor extensión territorial y ella lo conoce muy bien, además de contar con el respaldo de su familia, mientras que Édgar Humberto Gasca llega con una derrota a cuestas y en un distrito que se le complica”, precisa Marcelo Salinas.

Con el respaldo de su partido

En el distrito 3 compite Gregorio Sánchez Martínez, dirigente estatal del Partido Encuentro Social Quintana Roo, quien de 2008 a 2010 fue presidente municipal de Benito Juárez (Cancún). Este popular personaje era candidato a gobernador en 2011, en competencia contra Roberto Borge, pero fue detenido, estuvo encarcelado un poco más de un año y tras un proceso judicial salió libre y sin cargos.

En un video subido a su cuenta de twitter en enero pasado, “Greg” Sánchez dice haber sido víctima de la injusticia, que políticos corruptos lo encarcelaron injustamente cuando iba a ser gobernador del estado, usando delincuentes como testigos protegidos y a la podrida PGR.

Por la reelección

En esta elección es la primera vez que los diputados pueden buscar su reelección, sin embargo, de acuerdo con los periodistas Sergio Caballero y Gustavo Zapata, son pocos los que optaron por esta alternativa toda vez que en el PRI fueron impedidos para ello.

En una revisión de la lista oficial de candidatos que publicó el Instituto Electoral de Quintana Roo, se pudo identificar como aspirantes a reelegirse a nueve diputados locales, de estos cuatro son del Verde y cinco del PAN.

Por el Verde Ecologista:

José De la Peña Ruiz de Chávez, diputado por el distrito 8, va en la posición 1 de la lista pluri. Santy Montemayor Castillo, legislador del distrito 3, va en la posición 2 de la lista pluri. José Carlos Toledo Medina, diputado del distrito 9, ocupa la posición 3 de la lista pluri. Tyara Schleske De Ariño, diputada del distrito 4, busca reelegirse en el mismo distrito

Por el PAN: