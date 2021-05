De qué acusó Ricardo Mendoza a Rubén Rocha Moya en el pasado debate del IEES

Sinaloa.- El día de ayer se llevó a cabo el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura de Sinaloa, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), el candidato Ricardo Arnulfo Mendoza lanzó una fuerte acusación contra su contricante, el abanderado de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya.

El aspirante al gobierno de Sinaloa por el Partido Encuentro Solidario, Ricardo Mendoza afirmó que había recibido a un enviado de Rocha Moya con el ofrecimiento de retirar su candidatura a cambio de un buen puesto en el gobierno del morenista.

Durante su participación en el encuentro de ayer, Mendoza aseguró tener un video como prueba de la veracidad de su acusación, en el cual captó el presunto ofrecimiento.

Sobre el tema, Ricardo Arnulfo Mendoza afirmó que no se dejará comprar e irá con todo en busca de la victoria en las próximas elecciones del 6 de junio.

Asimismo, Ricardo Mendoza aseveró que las intenciones reales del morenista son hacer dinero y tener más poder, ya que desde hace mucho tiempo se dedica a la política y no se han visto resultados, señaló.

El candidato Rubén Rocha Moya no se quedó callado y usó su réplica en el debate para afirmar que él no daría un cargo público a Ricardo Arnulfo Mendoza ya que no quiere corruptos en su administración.