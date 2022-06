¿De qué tiro están hablando? Loret de Mola admite que oposición no tiene oportunidad contra AMLO

"Tienes la UIF, tienes el SAT, tienes la FGR, que aparte ya demostró que es capaz de usarlos con todo el poder del Estado; tienes empresarios, tienes medios, tienes al narco de tu lado (...) puede haber tiro, pero hoy no hay tiro ", sentenció Loret de Mola.

Destacó que el presidente López Obrador también cuenta con la ventaja de utilizar a las instituciones del gobierno con el poder del Estado , empresarios y medios de comunicación e incluso el crimen organizado a su favor, por lo que sentenció que actualmente "no hay tiro" de la oposición frente a la 4T , pero puede haberlo en un futuro.

"Por el contrario, no solamente no lo logran hacer, sino que, ¿qué tiene hoy el presidente? El presidente tiene 22 gobernadores suyos, tiene a los gobernadores de oposición sometidos , tiene una popularidad del 60%", enlistó el periodista.

" No estoy optimista hacia la oposición en ese sentido, porque hay un desastre en el país; hay el crimen, la corrupción, la inseguridad, los feminicidios, la carestía, desempleo. O sea, tienes un potaje para que cualquiera sacara raja política del desastre, como López Obrador lo supo hacer en sexenios anteriores", comentó.

" Cuando dicen 'hay tiro', ¿de qué tiro están hablando? Si hoy por hoy todas las encuestas por partido para el 2024 ponen a Morena dos a uno sobre los demás, y todas las encuestas de careos entre 'corcholatas' ponen a las 'corcholatas' del presidente arriba, todos los careos, cualquier combinación posible, creo que hoy no hay tiro", aseveró Loret de Mola sobre la oposición .

