¿De qué vivió tantos años? Loret de Mola contra AMLO tras petición de Pío para declarar sobre videos

"Pío siempre ha estado dispuesto a todo pero es muy fácil, como Pío dice, después de casi dos años de no hacer nada, cuando el juez de amparo está presionando ya para ver qué está pasando, dicen misteriosamente que ya descubrieron nuevos hechos. ¡Eso es más falso que una moneda de 23 pesos, hombre! ¡No hay nada!", aseveró el abogado.

Desde los últimos meses Pío López ha litigado para que la justicia federal obligue a la Fiscalía a determinar si existen o no elementos para proceder penalmente en su contra por un delito electoral, pues las autoridades nunca lo citaron a interrogatorios.

"Dice Pío que 'si buscan investigar todo eso que llamen a mi hermano', entonces él me pide que por favor presente un escrito solicitando que llamen a su hermano a declarar, como su hermano ya había dicho que lo haría", expuso.

Raúl Durán Periodista

