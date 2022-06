"¿De quién es la culpa de qué?": Ebrard responde a congresistas de USA sobre violencia en México

Respecto al anuncio de que 30 estados de México cuentan con alertas de viaje del Departamento de Estado por la violencia, el canciller mexicano reviró que "normalmente estamos en el estándar, no hay nada nuevo ni importante".

Subrayó que el objetivo principal del encuentro entre AMLO y Biden es que ambos mandatarios puedan mantener un diálogo "muy largo y franco, no meterlos en esas reuniones de gabinetes a que se aburran los dos, sino mejor que conversen y puedan intercambiar".

Sobre el encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden en Washington, Ebrard dijo que todavía no hay una fecha programada, aunque destacó que ya se avanza en la agenda con el secretario de Estado de USA, Antony Blinken.

"La semana que entra no lo vamos a poder presentar porque está de viaje Ken Salazar en Estados Unidos, tiene reunión de embajadores pero a su regreso, presentaremos aquí y en Washington las acciones que estamos tomando y también se las voy a mandar al Congreso de Estados Unidos", explicó.

"Hay dos maneras de enfocarlo: ¿de quién es la culpa de qué? Que es muy típico de ponerle el ojo al de junto, porque yo también les podría decir: ¿y por qué está creciendo tanto el consumo de fentanilo si lo tenías aprobado hace muy poco en las farmacias? Pero no es el caso, hay que irnos más bien al esfuerzo de cooperación ", respondió Ebrard en entrevista a medios.

México.- El canciller Marcelo Ebrard respondió a los congresistas de Estados Unidos por sus críticas sobre la estrategia ante la violencia en México , por lo que reviró que es mejor no señalar culpables y centrarse en la cooperación bilateral.

Raúl Durán Periodista

