De seguir proceso contra Salvador Cienfuegos se habría limitado a la DEA en México

México.- De acuerdo al medio Washingtonpost un político mexicano informó que la intervención de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en México se podría haber visto afectada si se continuaba con el caso del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos.

Por su parte, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que de continuar el juicio contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda en el país norteamericano, se habría dañado la relación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México.

El general Salvador Cienfuegos fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, y el pasado 15 de octubre fue detenido en Los Ángeles, California.

La detención del ex titular de la Sedena fue ordenada por un juez debido a que se le acusaba de conspirar para fabricar, importar y distribuir narcoticos a Estados Unidos, así como también del delito de lavado de dinero.

Posterior a que se diera a conocer la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, Marcelo Ebrard Casaubón se reunió con Christopher Landau, embajador del país norteamericano en México.

En dicha reunión el canciller mexicano le expresó su sorpresa y descontento a nombre del Gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por la detención sin previo aviso a nuestro país del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

El 28 de octubre se informó a Estados Unidos, del profundo extrañamiento de México por la falta de información sobre la investigación que se llevaba a cabo contra el general Cienfuegos.

Por su parte, Marcelo Ebrard explicó que fue la Fiscalía General de la República, liderada por Alejandro Gertz Manero, quien solicitó la asesoría jurídica a Estados Unidos para atender este caso y entre ello, toda la evidencia que existe en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante ello, el fiscal General de los Estados Unidos, William Barr accedió de buenas formas, entregar la evidencia en un balija diplomática para que sean las instituciones de México las que realicen las investigaciones correspondientes y que con ellas puedan procesar o desestimar el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda.

Por otra parte, el día de ayer, Washingtonpost informaba que un político mexicano, del cual no reveló el nombre, indicó que de continuar con el caso del ex titular de la Sedena en Estados Unidos, se habría afectado a la cooperación de México y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Cabe señalar que el día de hoy, se llevará a cabo la audiencia en Estados Unidos para que la jueza valore la desestimación del caso y que Cienfuegos Zepeda, sea enviado a México, donde sería recibido por la Fiscalía General de la República.

Hasta esta mañana, no existe una orden de aprehención en México contra el ex titular de la Sedena, pues la evidencia del caso se recibió el pasado 11 de noviembre.

"No puedes tener una cooperación en una materia como esta, que es tan compleja, tomando una acción unilateral de esa naturaleza" declaró el titular de Relaciones Exteriores de México.

Así mismo, Marcelo Ebrard reconoció que esta desición tomada por el Fiscalía General de Estados Unidos fue tomada en consideración a la futura cooperación de México y el país norteamericano en materia de seguridad.

"Sí hay elementos de los cuales México no estaba informado, a nosotros nos llegó la envidencia, como ya lo dije, apenas, para Fiscalía General de la República el día 11" informó Ebrard.

Pues de haber continuado con el juicio, se habría dañado las relaciones entre Estados Unidos y las instituciones mexicanas, al menos en materia de seguridad.

"No puede haber una base de confianza y eficacia de la cooperación con un elemento de esa naturaleza, de esa envergadura" explicó el canciller de México.

Posteriormente el titular de Relaciones Exteriores dio como un ejemplo un caso opuesto, suponiendo que México hubiera detenido a un alto mando de seguridad de Estados Unidos, hubiera habido repercusiones por parte de este páis, pues al parecer existe una estrecha relación entre respetar la soberanía de un país y los juicios contra altos funcionarios.

"Si vamos a mantener la cooperación entre estos dos países entonces tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana, si tu tienes elementos contra un alto funcionario mexicano, aunque haya sido en otra administración, los acuerdos vigentes dicen que me los tienes que compartir" detalló Marcelo Ebrard Casaubón.

Después, se señaló que los países no pueden poseer los dos términos de acción, enjuiciar por un lado a un alto funcionario de otro país y querer tener buenas relaciones con sus instituciones.

"No se puede tener las dos, no puedes tener una cooperación cercana con todas las instituciones de México y al mismo tiempo hacer esto, hay que escoger, lo que ustedes (Estados Unidos) quieran en términos de México, no aceptamos, no nos parece lo se está haciendo" sentenció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Ebrard Casaubón fue muy claro y directo al señalar que la relación que se vería afectada entre México y Estados Unidos, por continuar con el caso de Cienfuegos en aquel país, sería en materia de seguridad

Finalmente, Marcelo Ebrard comentó que William Barr confía en las instituciones mexicanas, en la autonomía de la Fiscalía General de la República y reconoce que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador encabeza una lucha contra la corrupción. Por ende, la entrega del general Salvador Cienfuegos Zepeda a nuestor país no puede ser un acto de impunidad, por que Estados Unidos no lo habría permitido y México tampoco.