"De tin marin...no hay a quién irle" Vicente Fox llama corruptos a AMLO, Sheinbaum y Ebrard

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada reventó, de nueva cuenta, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y, esta vez, también contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el dictamen sobre el caída de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en mayo del presenta año.

Lo anterior luego de que, de acuerdo con el dictamen de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) concluyera que el sinestro en el que perdieron la vida 26 personas y decenas resultaron heridas se debiera a un error en la construcción, algo que no se podía detectar en las revisiones que hicieron de la "Línea Dorada" los posteriores jefes de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y Sheinbaum Pardo.

Vicente Fox llamó corruptos a AMLO, Sheinbaum y Ebrard por la caída de la L12 del Metro de la CDMX/Fuente: Twitter @VicenteFoxQue

A través de su cuenta oficial de Twitter, Fox Quesada acusó que, en las conclusiones periciales de la L12, hay "Corrupción, Corrupción y más Corrupción", por lo que aseguró que "no hay a quién irle, López, Claudia, Ebrard".

"Corrupción, Corrupción y más Corrupción. No hay a quién irle, López, Claudia, Ebrad... De tin marin de do pingüe.........", escribió el ex titular del Poder Ejecutivo Federal de México al compartir un tweet de Max Kaiser.

En su publicación, Kaiser acusa que la Fiscalía de la Ciudad de México absolvió de toda culpa a Claudia Sheinbaum, al enfatizar que el problema del que adolecía la Línea 12, construida durante el gobierno de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, no era posible de detectar en las revisiones, echándole con ello, a su vez, la culpa al canciller, otra de las cartas fuertes de Morena a las elecciones presidenciales de 2024, quien es considerado como su "contrincante" al interior del partido.

"¿Nadie más ve ahí un total conflicto de intereses? ¿Y la Justicia para los 26 Muertos?", reprochó.