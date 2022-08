"Debe ayudar": Lilly Téllez pide a Beatriz Gutiérrez interceder ante AMLO para vacunar a niños

"Mis sinceras felicitaciones al Presidente López y a la Doctora Beatriz Gutiérrez, por enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba. Alejar a su hijo del modelo educativo de Marx Arriaga y Elena Álvarez-Buylla les merece un reconocimiento como buenos padres de familia", escribió la panista en Twitter.

Apenas el pasado 9 de agosto la legisladora de la oposición "felicitó" a AMLO y su esposa por "enviar a su hijo a estudiar a Reino Unido y no a Cuba", luego de que Jesús Ernesto fue captado viajando a Londres.

Beatriz Gutiérrez no ha respondido a la petición que le hizo Téllez de interceder ante el presidente López Obrador, y es poco probable que lo haga, considerando los constantes ataques de la panista contra la 4T.

"Dra. @BeatrizGMuller ande, usted es la esposa y puede y debe ayudar, dígale a AMLO: ¡Con los niños no! ", dijo la panista a la esposa de AMLO.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.