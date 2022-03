"Debe disculparse": Ciro Gómez Leyva y Epigmenio Ibarra sostienen fuerte discusión por caso Ayotzinapa

El periodista también criticó que el gobierno de AMLO "despertó ilusiones que no puede satisfacer" al rechazar la "verdad histórica" sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y al pretender vincular al gobierno de Peña Nieto con la tragedia.

"Y es que las voces furiosas que han gritado por cinco años que fue el Estado el responsable de los 43 de Ayotzinapa no tienen nada que informar ni que agregar sobre aquella desgracia, porque a fin de cuentas la verdad histórica de Murillo Karam se mantiene intacta. ¿Y qué dice esa verdad? Que los muchachos fueron sometidos por policías locales y entregados a un grupo criminal que los mató, todo lo demás es secundario", comentó Gómez Leyva.

En su tuit el productor incluyó un video en el que Ciro, desde su noticiero en Grupo Imagen, declara que " la verdad histórica de Murillo Karam se mantiene intacta ", pues después de cinco años no hay nada que agregar sobre aquella versión.

Raúl Durán Periodista

