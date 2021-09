Debe legalizarse el aborto: Activistas tras las sentencias de la Suprema Corte

Sinaloa.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucional la criminalización total del aborto. Este 09 de septiembre, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la protección de la vida desde la concepción, figura contemplada en el artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la cual había sido añadida en 2018.

En este contexto, DEBATE organizó la mesa de análisis sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Contó con la participación de la doctora Teresa Guerra, abogada defensora de los derechos de las mujeres e integrante del colectivo Mujeres Activas de Sinaloa A.C. (C’MAS), y Korina Cervantes, asesora jurídica del colectivo Interrupción Legal del Embarazo (ILE) Sinaloa.

“El aborto es un tema de derechos humanos”

Al comienzo de la mesa, la doctora Tere Guerra recordó la reforma del 2018 al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en donde se incluyó la protección a la vida desde la concepción del embarazo.

Modificación que vulnera los derechos reproductivos de las mujeres. “Desde que se hizo esta reforma constitucional, nosotras del colectivo de mujeres llamamos la atención que era una violación a los derechos humanos de las mujeres”, añadió.

La práctica del aborto es una decisión personal de cada mujer sobre cuándo y cómo ejercer la maternidad. Asimismo, la doctora criticó dicha reforma al no contemplar los riesgos en que derivó, ya que un aborto de cualquier tipo podría encuadrar en la figura penal del homicidio equiparado: “un médico o una mujer podrían ser criminalizados de homicidio. Esta reforma fue hecha muy a la carrera, muy orientada por grupos conservadores al interior del Congreso estatal”, agregó.

No bastan las resoluciones judiciales

Por su cuenta, Korina calificó de insuficientes las sentencias emitidas por el máximo tribunal del país, puesto que el Congreso del Estado debe despenalizar y regular la práctica del aborto.

“Es mejor que el Congreso del Estado de Sinaloa se encargue directamente y que legisle a favor de los derechos de las mujeres.

No es posible que en el Código Penal nos criminalicen de esa manera” en cuanto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Sobre el fallo que emitió el día de ayer la SCJN en relación al artículo cuarto de la Constitución sinaloense, Guerra explicó en qué consiste la acción de inconstitucionalidad: es la impugnación de un acuerdo del Poder Legislativo, promovida por diputados locales y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La determinación hecha por la SCJN es vinculante, esto significa que debe ser acatada por todos los integrantes del Congreso del Estado.

Tere Guerra reflexionó sobre las modificaciones resultantes de la resolución judicial, no debe ser limitativa en cuanto a solo remover la reforma del 2018, sino también debe eliminar los delitos contemplados en el Código Penal, así como las restricciones existentes en las leyes de salud pública: “La Corte va a obligar, no solo a eliminar la reforma al artículo cuarto, sino también eliminar las disposiciones del Código Penal que criminalizan en Sinaloa el aborto”.

La falta de capacitación del personal médico y el incumplimiento de la ley

Al respecto, Guerra denunció omisión de parte del sector médico, quienes se niegan a aplicar el aborto inclusive en situaciones de violación. Mencionó el caso particular de una mujer que, como colectivo, apoyaron económicamente para que viajara a la Ciudad de México debido a la negativa de los centros médicos de la entidad. “Había sido violada, había presentado su denuncia, pero ninguna institución de salud la quiso atender”.

A posterioridad, criticó la falta de cumplimiento de la normativa ya establecida, como es el caso de la NOM 046, que, a pesar de contar con sanciones administrativas, incumplirla no trae ninguna consecuencia para los prestadores de servicios de salud. “Muchas de las leyes son declarativas y no tiene consecuencia la no aplicación”. Esta problemática se repite en todas las leyes de igualdad y perspectiva de género.

En este tenor, Cervantes criticó la falta de argumentos que los médicos sostienen cuando se requiere la interrupción del embarazo: “Aquí no aplica la NOM 046. Ellos no saben de jerarquización de las leyes, ellos dicen que en Sinaloa es ilegal, aunque el Código Penal mencione la violación como una excluyente de responsabilidad”.

Asimismo, dijo que las leyes relacionadas no se cumplen en nuestro estado por motivos personales y religiosos: “no se aplican las normas ni las leyes aquí en Sinaloa porque no quieren”, sentenció.

Las perspectivas

Teresa Guerra reflexionó sobre el machismo que impide el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ya que siempre se le ha responsabilizado de todo, desde los anticonceptivos hasta la criminalización del aborto. Situación que ha propiciado índices altos de embarazos adolescentes.

Al finalizar, Korina Cervantes dijo estar esperanzada por las reformas venideras para que se modifique el Código Penal, la Constitución y la Ley de Salud Pública, y así “todas las mujeres que así lo decidan puedan acceder a un aborto seguro y gratuito”, concluyó.

El aborto en caso de violación

La Norma Oficial Mexicana 046-SSA-2005 obliga a los centros médicos del Sistema Nacional de Salud a garantizar la anticoncepción de emergencia y el aborto voluntario para las víctimas de violación. Solo basta la declaración de la víctima.

Esta Norma tiene su origen el 31 de julio de 1999, cuando Paulina Ramírez Jacinto fue víctima de violación a los 13 años de edad en Mexicali, Baja California, ello resultó en el embarazo no deseado, del cual solicitó su interrupción legal en un principio, sin embargo, de acuerdo con CIMAC Noticias, funcionarios del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) hicieron que desistiera del aborto con base en engaños; los funcionarios antepusieron sus creencias religiosas a la ley y, sobre todo, a la voluntad de Paulina.

SCJN declara inconstitucional protección de la vida desde la concepción en Sinaloa

El pleno de la Suprema Corte de la Nación votó hoy por unanimidad las acciones de inconstitucional del artículo 4 bis A, fracción 1, de la Constitución de Sinaloa, resolviendo invalidez del mismo puesto que el Estado no puede tutelar el derecho a la vida desde la concepción, dado que esto afectaba el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la libertad para decidir sobre el ámbito reproductivo de las mujeres y personas gestantes en el estado.

Los ministros revisaron y discutieron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados del Congreso del Estado de Sinaloa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se demandó la invalidez del artículo 4 bis A, fracción I, de la Constitución Política del mencionado estado, reformada mediante el decreto 861, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad del 26 de octubre del 2018.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso en su proyecto que las legislaturas locales no deben limitar u obstruir el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos y que el 4 bis fue una disposición que pretendía anular este derecho constitucional en Sinaloa; pues se le daba al producto (embrión, feto) el carácter de persona desde el momento de la concepción, indicó que esto no se articula con el resto del mundo jurídico, pues una persona se reconoce como un ser humano nacido. Por Lucía Mimiaga