"Debe renovarse": Roberto Madrazo pide que 'Alito' Moreno deje dirigencia del PRI

A pesar de la evidente derrota, los dirigentes de la oposición han celebrado como un triunfo el resultado de las elecciones e incluso se dicen seguros de que "hay tiro" para 2024, una acción que no es bien vista por parte de los integrantes de sus partidos, quienes urgen a cambiar la estrategia política para hacerle frente a Morena en los comicios presidenciales.

Cabe recordar que al PRI y sus aliados del PAN y PRD no les fue bien en las elecciones de 2022, pues la alianza Va por México apenas logró ganar 2 de 6 gubernaturas, mientras que Morena y sus aliados se llevaron 4 estados.

"Los candidatos ex priistas que migraron hacia #Morena movieron con ellos las bases y las estructuras del PRI. En apariencia terminaron de hundir al PRI. Pero en realidad el viejo #PRI hegemónico de los 70’s sigue vivo… sólo que ahora opera desde Morena ", añadió.

Aunque podría pensarse que los ex priistas hundieron al PRI al abandonar el partido, el político asegura que "el viejo PRI" sigue vivo actualmente, pero opera desde Morena.

" Desde que 'Alito' Moreno llegó a la dirigencia del PRI , el PRI perdió tres cuartas partes de los estados que gobernaba. Hay un problema en la dirigencia del partido, y no puede seguir culpándose al pasado del PRI. Si la alianza quiere que haya tiro en 2024 el PRI debe renovarse ", expresó el priista.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.