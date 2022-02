"Debe respetar": AMLO se quejará con Biden de "campaña" en su contra financiada por USA

México.- El presidente AMLO anunció que se quejará ante su homólogo Joe Biden por una supuesta campaña en su contra financiada por el gobierno de Estados Unidos, pues advierte que "se debe respetar nuestra soberanía".

Durante La Mañanera del 17 de febrero de 2022, AMLO arremetió de nuevo contra las organizaciones opositoras a su gobierno, acusando al gobierno de USA de mantener una actitud injerencista.

"Si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México, que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos, y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González y otras, esa es una actitud injerencista", acusó Andrés Manuel López Obrador.

"Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano y además yo represento autoridad legal y legítimamente constituidas, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo", añadió.

El presidente López Obrador retomó los ataques a periodistas e insistió en que den a conocer sus ingresos, afirmando que los futbolistas y beisbolistas famosos revelan sus salarios.

"Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, de dónde obtienen sus recursos. ¿Cuánto gana Ciro Gómez Leyva, cuánto gana Joaquín López Dóriga, Loret? Que me llegaron a entregar una información que gana 35 millones al año, en términos generales, como 3 millones al mes".

"¿Cuánto gana Jorge Ramos, por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo, eso es un cuento, defienden a grupos de intereses creados, defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público, a quienes se dedican a la corrupción o a solapar la corrupción", arremetió.

"Bueno, los futbolistas famosos de todo el mundo, dan a conocer cuánto ganan, hay una lista, los beisbolistas los mismo, hacen su contrato y es público. ¿Por qué no lo van a hacer estas personas?".

El Jefe del Ejecutivo mexicano criticó que empresas en el mundo usan "bloques de poder mediático" para robar y para imponer a gobernantes.

"En el mundo se usa a estos bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción, para que las empresas puedan robar con impunidad, bueno, las empresas no solo dominan los medios más influyentes, son las empresas las que ponen a los gobernantes, no es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos, en el mundo".

"De repente una persona sin autoridad moral, sin capacidad, sin amor al pueblo llega a ocupar un alto cargo, porque lo promovieron con este poder mediático y lo introdujeron al mercado, como se introduce un producto chatarra", sentenció.

"Entonces sí es un tema importante, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, eso está garantizado, el asunto es qué hay detrás, cómo está el financiamiento de los medios".