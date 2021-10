¡Debe tener sentido del humor! AMLO exhibe a Diego Fernández y le pide que no se enoje

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado al abogado y político, Diego Fernández de Cevallos, para tener sentido del humor y no enojarse por sus dichos como mandatario federal.

AMLO relataba durante su conferencia matutina la forma cómo conoció a Fernández de Cevallos, sin embargo omitió ciertos comentarios para evitar que el también conocido “Jefe Diego” se molestara, recordando que en los recientes días hizo una serie de críticas a su gobierno.

Andrés Manuel pidió entre risas a Diego Fernández no enojarse y tomarse las cosas con sentido del humor, indicando que no tenía sentido estar peleándose.

“No quiero decir más porque se enoja conmigo, debe tener sentido del humor (…) ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar más, pero puso un tuit hace como dos días y díganme si no es de una persona enojada, y no hay que perder el sentido del humor ¿para qué nos vamos a estar peleando así?”, declaró el mandatario.

Exhibe a Diego

En este sentido, AMLO pidió que se proyectaran en La Mañanera las publicaciones en Twitter de Diego Fernández, donde arremetía contra el Gobierno de México por diferentes situaciones.

Primeramente fue exhibido un tuit donde el Jefe Diego criticaba la visita de Andrés Manuel en la ONU, donde anticipó daría un discurso sobre la corrupción, sin embargo la publicación que intentaba mostrar era otra.

El segundo tuit mostrado fue leído por el presidente, mismo donde Diego Fernández recordaba a López Obrador, que de no ser por los españoles, él no estaría donde está, ante sus críticas por la conquista española.

“Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos “fuimos conquistados”, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL”, leyó AMLO en La Mañanera.

“Está muy enojado”, agregó AMLO.

Diego Fernández de Cevallos se ha caracterizado por ser uno de los principales rostros de la oposición, regresando a la vida pública durante inicio del 2021, advirtiendo que su regreso era para decir la verdad a los jóvenes sobre el gobierno de Andrés Manuel.