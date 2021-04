Debemos abaratar el proceso productivo del campo: Rocha Moya, candidato al gobierno de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, hizo el compromiso con los hombres del campo de abaratar los procesos productivos para que la actividad vuelva a ser rentable, ya que la agricultura es fundamental en la economía de Sinaloa.

“Hay que aplicar la ciencia y la tecnología en el campo para que la semilla, en lugar de comprársela a Bayer, que es ahora el gran monopolio transnacional, se produzca aquí; necesitamos que eso nos ayude a abaratar por lo menos un millón de bolsas para sembrar el campo sinaloense”, confió.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Reconoció que Guasave es uno de los productores agrícolas más fuertes del país, es por eso que es importante que se tomen en cuenta las necesidades del sector.

Comentó que se va a trabajar para que se fortalezca el sector agrícola sin necesitar de las semillas de otros empresarios.

“En un estado que está elegido como el campeón de alimentos, de granos y de hortalizas, no hay ningún estado del país que nos gane, en el presupuesto estatal no existe un peso, salvo el que metieron ahora los diputados de Morena, para el seguro catastrófico, ni un poquito para el caso de la posible comercialización, no han metido recurso para apoyar al campo, lamentó.

Hay que meterlo, pero no hay que pensar solo en dinero fiscal, lo que tenemos que hacer es abaratar los procesos productivos, y esa va a ser la garantía principal”, destacó.

Leer más: Recibe Rocha Moya al presidente nacional de Morena, Mario Delgado en Sinaloa

Ante la situación que se ha presentado con la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien se ha negado a comparecer ante diputados locales, señaló que ella está obligada a hacerlo.

“En primer lugar todos los funcionarios deberán cumplir con su lugar y obligación, la titular del ASE no solamente tiene que revisar, sino dar dictámenes, comparecer antes los diputados”, destacó Rocha Moya.

Aseguró que cuando él sea gobernador del estado estas situaciones no serán toleradas, pues todos los funcionarios deben de cumplir con sus responsabilidades sin excusa ni pretexto.