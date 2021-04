Debemos enseñarnos a conquistar el voto: Rubén Rocha Moya

El Fuerte, Sinaloa. -Ahora el voto es libre y razonado, porque se acabaron los tiempos del corporativismo de la CTM o la CNC, cuyos líderes pretendían tener en la bolsa miles de votos para los candidatos, afirmó el candidato a la gubernatura de la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya.

“Se ha acostumbrado la gente a usar su voto de manera libre; no podemos comprometer ni un solo voto, ni el de mi hijo o el de mi hija; debemos enseñarnos a conquistar esos votos, a vivir en otro tiempo, no es cierto eso de que alguien tiene tantos votos y que “si yo no voy, vas a perder”, señaló ante ciudadanas y ciudadanos en un encuentro frente al Palacio Municipal fortense.

Durante la jornada proselitista por los municipios alteños de El Fuerte y Choix, Rocha Moya exhortó a construir una nueva clase política con la 4T y puntualizó con humildad que aun cuando las encuestas levantadas al iniciar las campañas electorales lo ubican mínimo 20 puntos arriba de sus contendientes, no puede ufanarse de que va a ganar.

En Choix, el candidato común de Morena y el PAS se comprometió a que su gobierno apoyará con obras, servicios y programas sociales a las y los habitantes del municipio serrano de Choix, donde la mayor parte de la población es indígena y vive en condiciones de pobreza, toda vez que la política social de la Cuarta Transformación tiene como lema fundamental “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Ante las familias reunidas en la plazuela principal de Choix refrendó que atenderá las demandas de los ganaderos y los agricultores de temporal, garantizará que los programas de bienestar lleguen a los más necesitados y se ampliará la atención y la cantidad de camas en la clínica de salud.

En los encuentros en estos municipios serranos, Rubén Rocha Moya estuvo acompañado por el candidato a la presidencia municipal de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega; la candidata a presidenta municipal de Choix, Amalia Gastélum Barraza; el candidato indígena a diputado por el Distrito 1, Martín Vega Álvarez; la candidata indígena a diputada plurinominal, Gloria Urías; el presidente estatal del PAS, Héctor MelesioCuén Ojeda; y el delegado electoral de Morena, Américo Villarreal Anaya.

Posteriormente, el candidato a la gubernatura participó en una comida con el candidato del PAS a la alcaldía de Sinaloa municipio, Wuascar Torres Gálvez.