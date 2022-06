"Debería darle vergüenza": Santiago Creel estalla contra AMLO por burlas sobre el PRI

"Ya se están deshaciendo del PRI, imagínense los que por convicción, por sus abuelos, padres, decían 'yo nací priista y me voy a morir priista', que por convicción se mantienen en ese partido. Ahora muchos panistas dicen 'nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, vamos a deslindarnos del PRI', ya haciéndolo a un lado", dijo.

"Acababa de pasar la matanza del Jueves de Corpus y ud estaba afiliándose al viejo PRI, que ya no existe porque cambió. Mientras ud era maestro en el instituto de formación política del viejo PRI , yo me encontraba denunciando fraudes como observador electoral", reviró el panista.

Incluso le recordó al presidente de México que " militó en el viejo PR I" y hasta fue dirigente del partido en Tabasco durante la década de 1980, pero " renunció por berrinche cuando no le dieron una candidatura ".

"Lo sostengo Presidente. Ud y su partido se comportan peor que el viejo PRI de los 70’s : autoritario, clientelar y antidemocrático, ese que tanto usted idolatra y hoy quiere imitar. En lugar de risa, debería darle vergüenza, el PRI evolucionó, usted no ", respondió Santiago Creel a AMLO.

El ex secretario de Gobernación reprendió al presidente López Obrador diciendo que "en lugar de risa, debería darle vergüenza", ya que asegura que el PRI "evolucionó", a diferencia de él y su partido.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.