Debería darles vergüenza: AMLO sobre entrenamiento de niños armados

México.- El caso del entrenamiento de niños armados en Guerrero para la policía comunitaria, fue expuesto a través de un video que le dio la vuelta al mundo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el hecho de filmar a los menores de edad portando armas como un acto prepotente.

eso de formar a niños con armas y tomar un video, es un acto pues prepotente, no tiene nada que ver con la bondad, ni siquiera con el poder, porque el poder es humildad, esas actitudes de prepotencias no sirven no significan nada, hacen ruido,