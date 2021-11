"¡Debería renunciar!": Noroña exhibe las groserías y el racismo de Lorenzo Córdova, presidente del INE

México.- El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, exhibió las groserías e insultos racistas que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo en 2015 al burlarse de líderes indígenas, tras lo cual exigió su renuncia durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

En su intervención durante la comparecencia de Lorenzo Córdova, Fernández Noroña exigió juicio político contra el presidente del INE tras leer una serie de insultos racistas que fueron filtrados en 2015 de una conversación telefónica de Córdova.

El diputado se dio a la tarea de pronunciar las palabras textuales que en su momento el presidente consejero dijo tras sostener una reunión con representantes de pueblos indígenas.

En llamada telefónica con el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdova se burlaba a carcajadas del modo de hablar de un líder indígena, al que incluso imitó de manera racista.

Leer más: "Bájate el sueldo": diputados de Morena encaran a Lorenzo Córdova en comparecencia

"Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón: 'Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí a diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones", leyó el diputado del PT citando al presidente del INE.

"No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames, o vio mucho Llanero Solitario con eso de toro cabrón, cabrón no mames, sólo le faltó decir: 'Yo gran jefe toro entado, líder gran nación chichimeca", añadió Fernández Noroña exhibiendo al consejero electoral.

Tras leer las palabras del presidente del INE, el diputado del PT aseveró que debería renunciar por su actitud racista y clasista, enumerando una serie de expresiones con las que tundió a Lorenzo Córdova.

Noroña aseguró que por dicho motivo pidió un juicio político contra Córdova y el consejero electoral Ciro Murayama, todo esto mientras el presidente del órgano electoral lo escuchaba a unos pocos metros de distancia.

"Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República, es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable, por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama", criticó el legislador.

Antes de concluir su intervención, Fernández Noroña lanzó otra crítica contra Córdova, señalando que "debe ser muy duro no llenar las expectativas", en alusión a la figura de su padre, Arnaldo Córdova, a quien homenajeó con un "larga vida".

Aunado a las acciones del diputado del PT, los integrantes de la bancada de Morena recibieron con insultos y gritos al presidente del INE, a quien llamaron "traidor" e incluso le exigieron que se baje el sueldo.

En contraste, diputadas del PAN salieron en defensa del consejero electoral, portando cartulinas en las que manifestaban su respaldo al INE.

Leer más: Comparece Lorenzo Córdova, presidente del INE, ante la Cámara de Diputados

Lorenzo Córdova compareció este 5 de noviembre ante el pleno de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de presupuesto para 2022 solicitado por el INE, que asciende al monto de 24 mil millones de pesos.