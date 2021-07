Deberían pedir disculpas y actuar con humildad: AMLO defiende a Quién es Quién de las Mentiras

México.- En la conferencia Mañanera de este 02 de julio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado ante las reacciones que provocó la nueva sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana.

"Deberían pedir disculpas", afirmó AMLO sobre sus adversarios y quienes afirman que él ni el Gobierno Federal deberían responder a las mentiras que publican los medios de comunicación o los intelectuales.

En la Mañanera de este miércoles 30 de junio, se inauguró una nueva sección en la Mañanera, la cual está encabezada por Ana García Vilchis, donde el fin es mostrar a los medios de comunicación, políticos o intelectuales que difundieron mentiras en la semana.

La primera presentación causó un gran impacto en la sociedad civil y sus adversarios, pues no faltaron críticas de toda índole, inclusive de organismos que defienden los derechos humanos.

Sobre estas reacciones que generó en los adversarios a su gobierno, AMLO fue cuestionado.

"No quieren que haya confrontación de ideas, nada más quieren ellos el monopolio de la verdad y que nadie puede replicar, eso es lo más antidemocrático que puede haber ¿Cómo no vamos a tener el derecho de decir esta es una calumnia y probarlo? ¿Nos tenemos qué quedar callados?¿Entonces los medios de información convencional pontifican? Tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad", declaró el presidente mexicano López Obrador a modo de respuesta.

Posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la verdad se debe poner por delante, pues una democracia así debería funcionar, donde los políticos y los medios de comunicación respeten a la "gente" y no informen con mentiras.

En ese sentido, se lanzó contra Raymundo Riva Palacio, mostrando una columna que publicó el día en que supuestamente el Güero Palma sandría liberado de la cárcel gracias a que AMLO le había perdonado el delito de crimen organizado.

No obstante, las cosas no ocurrieron de dicho modo, pues el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó que prolongara la hora y fecha de liberación que había autorizado un juez y con ello se logró detener de nuevo al narcotraficante a penas salió de la cárcel.

"¿Eso es lo qué defienden? Les debería dar vergüenza, deberían de deslindarse de esto, pueden no estar de acuerdo con nosotros pero como defender lo indefendible ¿Cómo defender la inmoralidad?", cuestionó AMLO de manera figurada en la Mañanera.

Finalmente, el presidente López Obrador afirmó que será el miércoles cuando se de respuesta a Forbes, quien lanzó un comunicado para defenderse del programa Quién es Quién en las Mentiras de la Semana.

Deberían pedir disculpas y actuar con humildad.