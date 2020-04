Decepciona propuesta de AMLO para crisis por coronavirus en México

Sinaloa.- Desesperados y decepcionados se encuentran los empresarios en Sinaloa luego de considerar limitadas y fuera de la realidad las propuestas económicas que el presidente de México presentó este domingo para hacerle frente a la crisis que se advierte por el coronavirus SARS-CoV2 o COVID-19.

La molestia entre los miembros adheridos a organismos como Canaco, Canacintra y Coparmex fue manifestada a través de sus líderes, quienes lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya contemplado facilidades fiscales para ellos, asumiendo que todos son ricos y que por ello pueden y deben ser solidarios con la crisis que se advierte, sin recibir a cambio ningún esquema de apoyo, como ocurre en otros países.

«Vemos que no hay una solución satisfactoria. Nosotros tenemos gastos fijos, tenemos la nómina y todos los gastos que continúan», mencionó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), quien lamentó que con decepción ven los empresarios las estrategias de apoyo anunciadas por López Obrador. Además, recordó que la petición del sector empresarial al Gobierno era que ayudara difiriendo contribuciones en los tres niveles de Gobierno y que se ayudara con los apoyos fiscales, lo cual no se contempló en las estrategias.

«Sin solución real»: industriales

Como escuetas y sin una solución real para las empresas calificó el presidente de Canacintra Los Mochis las propuestas del presidente de la república para hacerle frente a la crisis económica que se vive y que seguramente acrecentará en los próximos meses.

Las propuestas de AMLO para encarar la crisis por el COVID-19 han generado más críticas que aceptación. Foto: Reforma

Héctor Ibarra Flores criticó al Ejecutivo federal, pues señala que nunca se dirigió a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son realmente las que generan el mayor número de empleos en todo el país (cerca del 90 por ciento).

Asimismo, reconoció el esfuerzo que la sociedad, empleadores y trabajadores realizan para hacerle frente a esta pandemia; sin embargo, insistió en que es necesario que el Gobierno federal haga frente a las afectaciones que el sector productivo tendrá, pues muchas de las empresas han cerrado sus puertas, y no saben hasta cuándo se reactivarán.

La realidad es que, al día de hoy, el presidente de México ha demostrado que prefiere continuar con sus programas asistenciales en vez de crear un plan emergente que ayude a las empresas que están siendo afectadas por la alerta sanitaria, señaló Jorge López Valencia, presidente de Coparmex Los Mochis.

El representante de los empresarios consideró que es necesario que AMLO se dedique a ayudar a los que generan empleos y economía en el país en lugar de continuar con el discurso popular.

«A la espera» se quedan en Mazatlán

Los empresarios «nos quedamos esperando un plan económico y de estímulos fiscales», resaltó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Jesús Sandoval Gaxiola.

Añadió que el informe del presidente de México una vez más le falla al sector productivo, el que genera empleos, desarrollo y recursos para que el Gobierno mantenga sus programas sociales.

Reconoció que esperaban medidas económicas y fiscales por la afectación de la contingencia sanitaria, que apenas empieza, y ya hay grandes estragos de pérdida de liquidez y de empleo: «El presidente del país le está apostando a la inversión pública y a la austeridad para generar nuevos empleos, pero nos quedamos esperando un plan de medidas económicas emergentes».

«Nos tienen contra la pared»

En el caso de Guasave, el presidente de Canaco, César Sánchez, dijo que el gremio está muy consternado por la visión que el presidente tiene de las empresas, de las micro, pequeñas y medianas: «Claramente nos tiene contra la pared», dijo.

Recordó que buscaron que el Gobierno se solidarizada con ellos, pero no con la condonación de nada, sino con facilidades tributarias, hablando de impuestos, IMSS, Infonavit, entre otros, además de solicitarle algunos apoyos de créditos, «nada regalado, solo una buena mecánica para gestión de créditos que nos permitiera sortear toda esta situación por la que estamos pasando».

«Nos tiene con una incertidumbre muy grande, de tal manera que para nosotros será imposible, con estas condiciones, cumplir con nuestras obligaciones».

Limitada propuesta de AMLO

El diputado federal Alfredo Villegas señaló que la propuesta de López Obrador para el rescate de la economía no responde a las necesidades del sector de la salud y de los empresarios, que es un rescate económico muy limitado.

El legislador del PRI manifestó que actualmente el sector salubridad tiene grandes precariedades en tanto a la atención de casos de coronavirus, pues los médicos no cuentan con equipamiento, y el Gobierno federal no responde; mientras que en el ámbito económico tampoco se atendió la solicitud de los microempresarios de que se les difiriera el pago de impuestos, y se les sigue imponiendo el pago sus trabajadores sin alguna facilidad para ello: «Todos pensamos que iba a hacer una propuesta de corto plazo para la contingencia. Lo económico es urgente, pero lo de salud se tiene que atender ya. En eso se queda corto, no fue una respuesta a la contingencia en el tamaño de lo que tenemos», dijo el Alfredo Villegas.

Erika Sánchez, diputada federal del PRI, sostiene que López Obrador no dio ninguna facilidad o incentivo a los microempresarios para sobrevivir a esta contingencia en su propuesta de rescate económico para el país.

La legisladora reconoció que el sector productivo seguramente está molesto con la falta de solidaridad del presidente, pues no se sumó a la exigencia en materia fiscal; al contrario, reiteró la exigencia de pagarles a sus empleados.

Dijo que, ante esta propuesta nada favorecedora, los microempresarios, que son quienes sostienen la economía del país en un 70 por ciento, tendrán que emprender medidas de restricción de gastos, como despedir a su planta laboral o incluso cerrar sus puertas.

«Saldremos adelante sin el presidente»

Inconforme por la propuesta económica que el presidente de la República hizo el domingo, el diputado federal Carlos Castaños afirmó que la población mexicana logrará salir de la contingencia del COVID-19, pero sin su presidente.

El legislador del PAN manifestó que el Gobierno federal ha minimizado y desvirtuado la gravedad de las afectaciones del coronavirus en el país, pues su propuesta de rescate económico no está beneficiando en nada a la difícil situación por la que atraviesan las microempresas y tampoco por garantizar que da sostén a las familias.

Para el diputado local del PAN, Jorge Villalobos, en su mensaje, el presidente desconoció la magnitud del impacto del coronavirus en el país. El legislador manifestó que López Obrador continuó con su discurso populista y polarizado que no abona al rescate del país ni propone soluciones para enfrentar la crisis sanitaria.

Dijo que ante la falta de generación de riqueza que se ha estado registrando en el país desde el inicio de este Gobierno, resulta dudosa la intención de repartir más dinero a través de sus programas sociales.

AMLO no quiso cerrar filas frente a las crisis: Zamora

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para el rescate económico del país no contó con las peticiones ni con las aportaciones que habían hecho los grupos productivos. El presidente no quiso cerrar filas para enfrentar la crisis generadas por la pandemia del COVID-19, manifestó el senador de la república Mario Zamora.

El legislador del PRI consideró que la estrategia económica de AMLO no fue puntual, pues en ella no se detalló sobre las formas en que los microempresarios accederían a los créditos y tampoco sobre cómo se abastecería el equipamiento del personal médico en el sector de la salud.

Reiteró que el mensaje del presidente fue tan desafortunado que, al término de su discurso, el peso sufrió otra devaluación, pues el dólar subió hasta 25 pesos, lo que fue una muestra clara de que su postura movió al mercado negativamente.

«Yo era de la idea de que iba a ser un programa muy puntual, nosotros creíamos que iba a haber respuestas a los empresarios, pero él piensa que todos son millonarios, él siguió con la misma métrica de promover sus programas y su Gobierno», dijo el senador ahomense.

Diputada: Pide solidaridad con quienes no tienen qué comer

Ante la inconformidad de los microempresarios por la propuesta hecha por el presidente de la república para el rescate económico del país, la diputada federal Yadira Santiago Marcos manifestó que la prioridad siempre deberá ser apoyar a los que no tienen ni para comer, por lo que pidió la solidaridad de todos los dueños de empresas y negocios.

Dijo que la estrategia anunciada por el presidente de la república es precisamente en la línea de defender y cuidar a las personas más vulnerables, pues las clases medias, como es el caso de los microempresarios, pueden sobrevivir a la contingencia.

Dijo que, aun con este Gobierno, muchos empresarios se han quedado con las prácticas y privilegios de Administraciones anteriores: «Sabemos que están pasando por una crisis, que no tienen ventas, pero ellos que tienen una posición económica media, imagínate los que no tienen que comer, a nosotros son interesa que la gente tenga qué comer, no podemos caer en las prácticas de antes».

Crítica: «Empresariado y sociedad civil deben unir fuerzas»

Ante la poca efectividad que el Gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado ante la emergencia derivada del coronavirus, el empresariado y la sociedad civil deben unir fuerzas para superar la situación de emergencia, abundó el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón.

Advirtió que el llamado a continuar con el pago de las percepciones íntegras de los trabajadores y el pago de impuestos, sin un ambiente fiscal especial, lastimará a una gran parte de las unidades económicas en el país. [Ramón Verdín]

Respalda Graciela Domínguez Plan Emergente del Presidente Andrés Manuel López Obrador

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, respaldó el Plan Emergente para el Bienestar y el Empleo anunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este plan, explicó, no sólo mantiene la política de austeridad, sino que la fortalece y además contempla medidas económicas que permitirán hacer frente con éxito a la pandemia del COVID-19 en México.

“El plan de reactivación económica que nos ha presentado el Presidente de la República, nos genera expectativas, nos genera esperanza, pero sobre todo, que tiene claridad el Presidente de hacia dónde dirigir sus decisiones”, manifestó la legisladora.

Dijo que la enfermedad, que hasta ayer en Sinaloa ha causado doce defunciones y noventa y cuatro a nivel nacional, se atiende con visión de estado, donde primero van los pobres, apoyándolos con programas de bienestar social y empleo.

Llamó a confiar en el Presidente, quien despliega acciones para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas.

Coincidió en profundizar la austeridad, especialmente en los salarios de los funcionarios de primer nivel y subdirectores, ya que en esta nueva era, primero es el bienestar del pueblo y nunca más los privilegios, la corrupción y el saqueo.

Domínguez Nava confió en que se reiniciará pronto la recuperación económica a partir de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas y a quienes se buscan la vida diariamente.

“No endeudarse nos fortalece como nación y por la palabra del Presidente tenemos las reservas para enfrentar la pandemia y la crisis económica, y con ello mantener las empresas y el empleo”, manifestó.

La legisladora reconoció la sensibilidad social del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su compromiso con el pueblo.

Estamos, puntualizó, en el camino correcto y se mantiene la premisa de que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre.

Frente a la pandemia, Graciela Domínguez resaltó que la instrucción presidencial ha sido que todas las instituciones concentren su actuar en atenderla, incluyendo la Marina y el Ejército con sus respectivos planes de emergencia.

Destacó que aun cuando México no vive situaciones en las dimensiones de otros países, el gobierno mexicano disponga de recursos para contratar a 45 mil médicos y enfermeras.

Aunado a ello, dijo, resalta la inversión que se está realizando para mejorar en su totalidad al sector Salud.

“En Sinaloa debemos sumarnos a la unidad en torno a la política del Presidente, protagonizar la unidad y la solidaridad, especialmente apretarnos el cinturón, bajar salarios para liberar recursos para atender la pandemia y sus consecuencias”.

Llamó a sumar esfuerzos en la estrategia de la Secretaría de Salud de Sinaloa y unirse a los llamados del Gobernador Quirino Ordaz Coppel para enfrentar el Covid-19.

“La situación en Sinaloa es grave, son tiempos de unidad, quédate en casa, seamos solidarios con los que menos tienen, salvémonos todos”, puntualizó la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política.

Por el bien de todos, reiteró, primero los pobres, mantener la empresa y el empleo y cero privilegios a los altos funcionarios.

Con información de Estefanía López, Gabriela Castro, Lupita Gámez, Blanca Regalado y Fernanda Ruiz.