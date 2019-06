Declara SCJN constitucional penas de 50 años en delitos locales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del Tribunal Pleno, validó la reforma a la Constitución Política del estado de Michoacán, por virtud de la cual se aumentó de cuarenta a cincuenta años el límite máximo de pena de prisión para los delitos locales.



Ello al considerar que la norma controvertida no viola el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, en tanto que no significa disminución o retroceso en la salvaguarda de derechos humanos, tales como la reinserción social y el derecho a que no se impongan penas excesivas, inusitadas o de las prohibidas por la Constitución Federal.