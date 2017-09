Sergio Dávila no formará parte del Sistema Anticorrupcion

Coahuila, Méx.- El día de ayer 06 de septiembre, el Empresario Sergio Dávila Flores declinó a formar parte de la Comisón de Selección de los cinco integrantes de Consejo de Participación Ciudadana de Sistema Estatal Anti Corrupcción por motivos familiares, informó el diputado José María Fraustro Siller.

El Presidente del Congreso del Estado señaló que lo anterior fue comunicado a través de un oficio por parte de Sergio Dávila Flores al Congreso del Estado, para que lo considere y de atender la disposición, convocar a uno de los aspirantes a dicho cargo para que se integre a la comisión correspondiente.

Incluso, el Poder Legislativo aceptó ayer la petición de Davila Flores, de tal manera que sería comunicado a los integrantes de la Comisión de Selección, indicó.

El diputado Fraustro Siller destacó que en el documento el empresario Dávila Flores, fechado el 5 de septiembre, cita: “Al seguir siendo delicada la situación que involucra a un integrante de mi familia, he decidido tomar la decisión de comunicarles que me será imposible participar como integrante de la Comisión de Selección.

“Aceptar dicho cargo sería irresponsable de mi parte, ya que las condiciones actuales por las cuales atravieso me impedirán estar presente en este importante proceso”, expresó.

Con información de VANGUARDIA

OTRO CASO:

Japón.- El canciller Luis Videgaray justificó su negativa a buscar la candidatura presidencial del PRI para el 2018: el Tratado de Libre Comercio.



Durante su participación en un Foro de Inversión en México, que se llevó a cabo en Japón, el canciller mexicano subrayó que por una decisión personal no está en sus planes entrar a la carrera presidencial, pero además, es porque tiene la encomienda de enfrentar con éxito la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"No está en mis planes, no voy a participar, es una decisión personal, pero además es una decisión indispensable para poder hacer bien mi trabajo, particularmente para enfrentar con éxito el reto de una negociación importante con EU, respecto al TLCAN, lo cual sería incompatible con estar haciendo política y estar buscando una candidatura. Mejor me dedico a hacer bien mi trabajo", respondió.