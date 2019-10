Declina Medina Mora comparecer en Senado

México.- Eduardo Medina Mora declinó comparecer ante el Senado para explicar las causas de su dimisión como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó en entrevista que sostuvo comunicación, "de manera indirecta", con Medina Mora y éste manifestó su indisposición a comparecer.

El jueves de la semana pasada Medina Mora comunicó su renuncia al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero sin dar a conocer las causas de la misma.

"He tenido comunicación con el ex Ministro, de manera indirecta, ni ampliar sus motivos ni menos asistir o comparecer al Senado. Comentó que ha agotado su interés de seguir a la Corte y que desea no participar en el Senado y concluir su trámite de renuncia", detalló Monreal.

El senador confirmó que el Pleno del Senado revisará mañana la renuncia de Medina Mora para enseguida esperar la terna con propuestas que envíe a la Cámara alta el Presidente de la República.