Decreta AMLO expropiación de 109 hectáreas para el Tramo 5 del Tren Maya

AMLO ha acusado que existe una campaña contra el Tren Maya financiada por ejidatarios financiados por la organización de Claudio X. González y asociaciones del extranjero, lo que considera una "violación fragante a nuestra soberanía", por lo que advirtió que no está dispuesto a permitirlo.

El presidente de México también había ordenado la ocupación inmediata de ocho polígonos de 16.5 hectáreas el pasado 22 de julio en la misma zona, sin decreto de expropiación previo, pues se desconocen los domicilios de los dueños y no se les pudo emplazar al procedimiento.

Ante el nuevo decreto de AMLO , los dueños inconformes con la expropiación podrán impugnarla mediante amparos , y también podrán litigar si no están satisfechos con las indemnizaciones.

El juez federal Adrián Novelo, quien ordenó la suspensión de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, había rechazado conceder suspensiones contra las declaratorias de utilidad pública de Sedatu, ya que por sí mismas no implicaban un acto de privación, sino que eran parte de un procedimiento en curso.

Raúl Durán Periodista

