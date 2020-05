Defenderemos criterio eléctrico: AMLO

Ciudad de México.- Tras ser cuestionado sobre los amparos para impugnar freno a energías limpias, el Presidente López Obrador se dijo respetuoso del Poder Judicial pero aseguró que acudirán a los tribunales para defender su criterio que restringe proyectos renovables.



Hay Estado de derecho, respeto al Poder Judicial; dos, estamos a favor de las energías limpias; tres, lo que no aceptamos es la corrupción, y cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales porque tenemos el derecho de hacerlo, expuso en conferencia matutina.





Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Energía para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas. No es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara, la corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora, menos ahora, entonces por eso tomamos esa decisión.



El Mandatario se dijo abierto al diálogo para llegar a acuerdos en la industria eléctrica.



"Sí al diálogo, pero con legalidad. Afortunadamente se avanza en este proceso, yo les decía de algunas empresas que no pagaban impuestos, que se las ingeniaban y les permitían no pagar (...) ahora es distinto y se está hablando con los accionistas, con los directivos y se está llegando a acuerdos y están pagando, por eso no hemos tenido una caída en la recaudación por qué se está convenciendo, persuadiendo de que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, eso es lo que estamos nosotros proponiendo en el caso de la industria eléctrica", puntualizó.



López Obrador criticó que anteriormente se entregaron concesiones y contratos leoninos que afectaron el interés nacional y al pueblo de México debido a que a través del influyentismo, agregó, se pactó entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevados.



"En esos actos de corrupción se dio preferencia a estas empresas de generación de energías limpias en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo porque de lo que se quejan, de que hay preponderancia de la CFE o del Estado es exactamente lo que ellos hacen, porque tomaron la CFE y la preponderancia y el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa públicas", acusó.



"No se suspende y no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el Presidente Adolfo López Mateos, es que no haya corrupción porque pagar sobre precios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más por el consumo de luz entonces lo que estamos protegiendo es el consumo de la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos".



Aseguró que cumplirá su compromiso de no aumentar el precio de la luz, para lo cual, insistió, es necesario acabar con la corrupción.

