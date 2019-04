Déficit del ISSSTE se resolverá: AMLO

Ciudad de México.-“Ah, no, no, no hay crisis que no se pueda enfrentar”, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a la situación que atraviesa el ISSSTE, durante su conferencia de prensa matutina de este martes.

“Nos dejaron Pemex muy mal, porque apostaron a destruir a Pemex como apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad…Así encontramos todo, todo. Y así está lo del Issste, por eso ese informe, pero vamos a salir adelante. ¿Por qué vamos a salir? Porque hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay corrupción, no hay gastos superfluos, no hay lujos en el gobierno, la gente nos está apoyando, estamos recaudando más que lo que se recaudaba el año pasado”, respondió el presidente, luego de que el director de Normatividad y Administración, Mario Centeno dijera ante senadores que incluso en julio podría estallar un serio problema en el Issste.

López Obrador aseveró que se acaban las condonaciones de impuestos, permitidas en el periodo neoliberal, pues quienes pagaban impuestos eran los ciudadanos, el pueblo raso, los comerciantes, los profesionales, los pequeños, medianos empresarios, pero los “machuchones” no pagaban y cuando pagaban se les devolvía o se les condonaba.

Incluso aseveró que dará a conocer los datos del periodo en que Vicente Fox como presidente decidió condonar impuestos y que después el Instituto de la Transparencia resolvió mantener los datos en secreto hasta este año del 2019.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confia es rescatar de la crisis al ISSSTE. | Reforma

“Entonces, como ya no hay esos privilegios vamos a poder salir adelante. Además, tenemos un peso estable, ya llevamos bastante tiempo, toco madera, pero el peso está bien con relación al dólar, hay estabilidad, se están creando empleos”, afirmó.

El presidente señaló que en el caso del Issste, en el que si bien existe un problema heredado de déficit se resolverá.