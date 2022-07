Defiende AMLO a periodistas “paleros” tras polémica con Reyna Haydee en La Mañanera

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, refrendó su apoyo a los periodistas llamados “paleros” por mantener una postura a su favor, luego de la polémica del pasado jueves donde la periodista Reyna Haydee catalogó de esta forma al colega Hans Salazar.

En La Mañanera de este lunes 25 de julio, AMLO expresó su solidaridad con los periodistas que son catalogados como “paleros”, asegurando que quienes los llaman así con los conservadores, sin embargo, no tenían de qué preocuparse por los señalamientos.

“Aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans (Salazar), y a otros periodistas que son tratados como “paleros” por los conservadores, no debe de preocuparles eso, para nada”, declaró el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo reveló que los periodistas independientes no le daban confianza, considerando que estos no son independientes del poder.

“Cuando veo que hablan de que son independientes me dan desconfianza, pueden ser que sean independientes del pueblo, no del poder, entonces el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se pueda hacer un cuestionamiento, y nosotros no pedimos a nadie que se subordine”, mencionó.

Asimismo, AMLO aprovechó para indicar que la periodista Reyna Haydee seguirá siendo recibida en el Salón Tesorería para seguir cuestionando a las autoridades, sin embargo, destacó que su comentario al llamar “palero” a Hans Salazar, podría afectar al periodista.

“Que porque la compañera Reyna aquí habló, tampoco es problema si hasta se lo dije “aquí cualquiera puede expresarse, cualquiera me insultan, los expresidentes constantemente” ¡no pasa nada! (…) entonces las veces que venga Reyan, entra y puede tomar la palabra y decir lo que quiera y tal vez lo de Hans lo va a perjudicar, pero yo creo que es bueno saber que el periodismo en épocas de transformación no puede estar en las medias tintas”, aseveró.

Incomodidad en La Mañanera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, intervino durante una discusión protagonizada por dos periodistas durante el ejercicio de comunicación conocido como La Mañanera, pidiendo “amor y paz” entre los presentes.

La discusión comenzó durante la participación de la periodista Reyna Haydee, quien expuso diferentes cuestionamientos a AMLO, entre ellos la censura que estaba viviendo al solo permitirle la entrada dos veces por mes a la conferencia matutina.

Asimismo, Reyna Haydee cuestionó al mandatario federal sobre los resultados que su gobierno está dando, sobre todo en la información que se ofrece en la sección “Cero Impunidad” que presenta actualizaciones en los casos judiciales más relevantes del país.

AMLO respondía los cuestionamientos de Reyna Haydee, asegurando que en su gobierno no existe la censura, mientras ella hablaba entre los silencios que dejaba el presidente. Fue entonces que el reportero Hans Salazar pidió a su colega que dejara hablar al mandatario, causando el disgusto de la comunicadora.

“Cállate, palero. No, disculpa, pero tú tienes tu tiempo y yo no me meto contigo ¡usted es un palero!”, dijo Reyna a Hans.

“¡Tranquilos! Así, amor y paz”, dijo Andrés Manuel mientras, desde el púlpito, hacía la seña con sus dedos para calmar a los reporteros.

“Así es presidente, yo no me meto con ellos, que no se metan conmigo”, replicó la periodista.