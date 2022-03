Defiende a Moreira y Gertz Manero abogado de El Bronco

México.- El abogado Víctor Oléa Peláez, quien encabeza la defensa legal del ex Gobernador Jaime Rodríguez, luego de ser detenido y recluido ayer en el Penal de Apodaca por presuntamente usar recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial del 2018, ha estado involucrado en litigios polémicos.

El litigante capitalino, quien es propietario del Bufete Oléa y Asociados, actualmente es abogado del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Incluso, éste fue mencionado en los audios revelados el 4 de marzo pasado donde Gertz Manero habla con el Fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos López, previo a que la Corte discutiera el caso de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General.

En 2016, Oléa Peláez fue parte de la defensa legal del ex Gobernador priista Humberto Moreira cuando el ex presidente del PRI fue detenido en Madrid, acusado por la supuesta participación en blanqueo de capitales, malversación de caudales políticos, cohecho y organización criminal, por transferencias realizadas en 2013 por dos empresas propiedad del ex mandatario.

Incluso, en 1997 fue el abogado de Paulina Castañón, esposa de Raúl Salinas de Gortari, en el polémico caso donde la "vidente" Francisca Zetina, "La Paca", hizo creer a la entonces Procuraduría General de la República que la osamenta encontrada en la finca El Encanto, propiedad del hermano del ex Presidente de México, pertenecía al ex Diputado Manuel Muñoz Rocha.

Además, también ha defendido a otros políticos en Ciudad de México y hasta actores en litigios que han sido públicos.