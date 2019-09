Defienden Gracia y Salinas actuación del PAN 

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Diputados federales Raúl Gracia y Hernán Salinas, a quienes la ex panista Rebeca Clouthier solicitó desde diciembre expulsar del PAN por haberse desistido sin su consentimiento en la demanda por la Alcaldía sampetrina, defendieron la decisión que tomó el partido en respeto al voto ciudadano.

Luego de que la Sala Regional del TEPJF ordenó al TEE resolver de nuevo el recurso de Clouthier contra la negativa que recibió de la Comisión de Justicia del PAN, Gracia sostuvo que así como el blanquiazul no se presta a la rebatinga de legisladores tampoco le entra a la manipulación de órganos electorales.

"El PAN es un partido que no le entra a la manipulación de los tribunales electorales y por eso nos va como nos va, perdimos Monterrey y Guadalupe, porque no le entramos a ese tipo de componendas, que no son correctas, que no respetan el voto ciudadano", dijo.

"Y en San Pedro, cuando esa misma Sala Regional quiso entrarle a ese tipo de acciones indebidas pues el PAN no le entró y decidió desistirse para respetar el voto ciudadano".

Por su parte, Salinas, ex secretario general del PAN estatal, sostuvo que se actuó conforme a los lineamientos del blanquiazul y llamó a darle la vuelta a la página.

"Afirmo categóricamente que las acciones denunciadas fueron realizadas con estricto apego y respeto a nuestros estatutos y reglamentos y que no hay materia para la queja", consideró.

"Estaremos atentos a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales externos e internos, pero para mí no es tema. El PAN, los ciudadanos y yo ya le dimos vuelta a la página del proceso del 2018, es momento que todos lo hagamos".