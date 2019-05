Define Monreal temas para extraordinario

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que en esa Cámara se realizarán periodos extraordinarios en los días 8 y 14 de mayo próximos.

En Twitter, dijo que el día 8 los legisladores trabajarán en la reforma educativa.

Para el día 14, los temas son las leyes secundarias de la Guardia Nacional, reformas sobre paridad de género, extinción de dominio y trabajadoras del hogar.

En el @senadomexicano llevaremos a cabo sesiones extraordinarias. El 8 de mayo trabajaremos en la #ReformaEducativa, y el 14 de mayo, los siguientes temas prioritarios para la nación: pic.twitter.com/zdj36KIyq7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 5 de mayo de 2019

El anuncio de Monreal, luego de que no logró sacar la reforma educativa por faltistas en su bancada, generó burlas y exigencias de que ahora sí se apruebe.

"Por favor como niños de primaria, que coman, lleven lunch, vayan al baño del 1 y 2, hagan su llamada para ver que todo esta bien con lo que les preocupa, para no tener pretextos de ninguna índole que no les permita votar. No queremos pretextos", escribió el usuario Prorenamlo.

"Primero, asegurarse que vayan las 2/3 del senado para aprobar la reforma", posteó por su parte el usuario Politologo82.