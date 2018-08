Definirán en Monterrey elección de Tampico

Agencia Reforma.TAMPICO, Tamaulipas .-Será la Sala Regional de asuntos electorales en Monterrey quien defina la validez de la elección municipal en Tampico, debido a que la Alcaldesa priista Magdalena Peraza rechazó la resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas sobre su recurso de impugnación.



El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas desechó el pasado 3 de agosto el trámite de impugnación en Tampico, con el argumento de que fue presentado de forma extemporánea.



"No es cierto que se entregó extemporáneo, para nada, tengo el documento de recibido de Ciudad Victoria... Cualquiera que conoce de jurisprudencia en ese ramo puede decir que no es cierto que fue extemporáneo", dijo Magdalena Peraza Guerra en entrevista.



Lee también: Ricardo Anaya reaparece en redes... esto es lo que hizo



Acusó que los magistrados no prestaron atención a su trámite.



"Va a la siguiente instancia a Monterrey, sabía que en Tamaulipas no íbamos a tener una respuesta positiva porque los magistrados ni siquiera tomaron el expediente que se metió", aseguró.



Señaló que por parte del Tribunal hubo un retraso hasta para resolver su planteamiento.



"Vamos a la siguiente estancia no perdemos la fe, hay justicia divina y a esa es a la que estamos apelando", destacó.

Lee también: ¿Qué opina la presidenta del PRI tras reunión entre Meade y AMLO?



Agregó que en tanto no se resuelva la validez de la elección, donde resultó triunfador el panista Jesús Nader, no es posible avanzar en el proceso de entrega recepción que debe de iniciar este 1 de septiembre.