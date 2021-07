"¡Deja de provocarme!": captan a Fernández Noroña gritando a adultos mayores por reclamar inseguridad

CDMX.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, recibió fuertes críticas en redes sociales tras ser captado gritando a adultos mayores que le reclamaban sobre la inseguridad en México.

La polémica estalló tras difundirse una serie de videos en Twitter donde Fernández Noroña aparece charlando con adultos mayores afuera de un abarrote, pero su voz sube de tono cuando sale el tema de la inseguridad en el país.

Uno de los adultos mayores le reclama al diputado del PT que la inseguridad prevalece desde hace años. "Son muchos problemas la inseguridad, tenemos años y no hacen nada", le dice.

Al parecer los reclamos del hombre de la tercera edad no le agradaron a Fernández Noroña, pues lo interrumpe para responderle a gritos que no puede reclamarle por problemas de gobiernos pasados.

"No me puedes reclamar de un gobierno que no es el nuestro ¿verdad?", le ataja el diputado federal al ciudadano.

Mientras el hombre intentaba explicarse, Noroña continúa sin dejarlo hablar para insistirle que sólo debe reclamarle por problemas del gobierno actual.

Entiendo el problema, lo que no entiendo es la forma en la que me hablas", le reclama el legislador exaltado. "¡No me digas que entienda, entiendo perfecto!", le grita en otro momento.

Al escuchar los gritos de Noroña más vecinos comienzan a acercarse para decirle que no le hable así al adulto mayor, mientras el diputado del PT exige que "no le falten el respeto".

¡No me estés faltando el respeto, deja de provocarme, te he tratado con respeto!", dice Noroña cuando el ciudadano intenta devolverle un papel.

Ante la creciente indignación de los vecinos por la manera en que el legislador trata al hombre mayor, uno de ellos tira de un manotazo el celular de la mujer que graba.

Aunque el video se viralizó este miércoles en Twitter, en realidad el hecho data del 22 de junio de 2019, durante un recorrido de Noroña por la colonia El Rosario de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Sin embargo, al ver nuevamente los videos los usuarios de la red social no dudaron en manifestar su indignación y criticar fuertemente al diputado federal por la manera en que le habla a los adultos de la tercera edad.

El diputado del PT reaccionó a las críticas acusando a los medios de comunicación de utilizar un video "editado" de 2019 por "desesperación".

Los medios usando un video, de mis transmisiones en vivo, editado, que encima es del 22 de julio de 2019. Muy desesperados deben andar", señaló desde su cuenta de Twitter.

La polémica se da luego de que el propio Fernández Noroña reveló sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones de 2024.