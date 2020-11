Deja mucho que desear designación de Rosa Icela Rodríguez en la SSPC, sentencia PAN

Ciudad de México.- El nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) deja mucho que desear, consideró el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, quien había insistido en designar a un civil con amplia experiencia probada en esta materia y no vuelta ocurrir una liberación como la de Ovideo Guzmán, hijo del exlíder de Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ocurrido el 17 de octubre de 2019 durante los hechos violentos conocidos como "Jueves Negro" o "Culiacanazo" en Culiacán, Sinaloa, durante la gestión del extitular de la SSPC, Alfonso Durazo.

Necesitamos una titular que se conduzca con profesionalismo, con apego a la verdad y no caiga en mentiras, como lo hizo su antecesor Alfonso Durazo, quien habló ante el Congreso bajo protesta de decir verdad, pero no cumplió cuando informó sobre la liberación de Ovidio Guzmán, expresa el líder panista en referencia a Rosa Icela Rodríguez.

Anticipó que este instituto político estará vigilante de que ejecute una verdadera estrategia en favor de la paz y la tranquilidad de los mexicanos.

Asimismo, dijo que el PAN seguirá muy de cerca el desempeño y resultados que entregue Rosa Icela Rodríguez, propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que este tema es uno de los más delicados de la actual administración federal.



Estaremos atentos a que su labor sea de resultados, para que los mexicanos podamos vivir en paz y seguros, lo cual hasta el momento no ha podido garantizar el gobierno federal, al tiempo que le pedimos todo el compromiso para corregir la fallida estrategia y ejecutar profesionalmente su trabajo, ya que los ciudadanos tenemos un enorme hartazgo de la negligencia, indolencia e indiferencia de las autoridades para enfrentar este tema con toda la responsabilidad necesaria, subrayó.

Marko Cortés expuso que, a diferencia del anterior secretario, se necesita alguien realista y objetivo, que evite falsos triunfalismos, los cuales afectan e insultan a las miles de víctimas, muchas de ellas producto de la negligencia gubernamental.



Como partido, dijo Cortés Mendoza, estaremos vigilantes que no vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables como la liberación de Ovidio Guzmán, que dañan profundamente la vida institucional del país, vulnera el Estado de Derecho y la credibilidad de los funcionarios públicos.



Asimismo, pugnamos porque su mando civil impere y subordine, como lo mandata la Constitución, a los mandos militares que operan en la Guardia Nacional y en la propia Secretaría, manifestó.



Pero, sobre todo, que evite repetir, como se hizo en los dos primeros años de la administración de López Obrador, la nula o fallida estrategia de seguridad que se ha realizado en los últimos sexenios o se continúe con el absurdo e irrisorio lema de “abrazos, no balazos” a los delincuentes.



El dirigente de Acción Nacional consideró que la militarización del país como ha ocurrido en la construcción de bancos, trenes o administración de puertos, aeropuertos, aduanas y hasta la dirección financiera del ISSSTE, no puede ser la manera de construir un México en paz, más seguro y más tranquilo, ya que esa sobre exposición de nuestras Fuerzas Armadas podría provocar una peligrosa e irreversible perversión.

El pasado 30 de octubre durante la conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador anunció que su propuesta para cubrir el puesto que dejó vacante Alfonso Durazo, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) será Rosa Icela Rodríguez.

Actualmente, Rosa Icela Rodríguez se desempeña como Coordinadora general de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicación y Transporte y oficialmente no ha informado sobre si aceptará el cargo.

Alfonso Durazo hizo pública su decisión de renunciar el día 21 de octubre para obtener la candidatura para gobernador en las elecciones que se celebrarán en 2021 por la guberantura del estado de Sonora. Sin embargo, fue hasta el 27 de octubre que se presentó su renuncia en el Senado.