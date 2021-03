Dejan fuera AMLO y Javier Corral sus diferencias; acuerdan trabajar por Chihuahua

Chihuahua.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, convinieron en apartar sus diferencias ideológicas y políticas para, con ello, trabajar en conjunto en favor de los chihuahuenses.

El jefe del Ejecutivo dio a conocer que se buscarán reanudar las mesas de paz y seguridad en la entidad del norte de la república mexicana, todo con el objetivo de una mejor calidad de vida de la ciudadanía.

Durante la Evaluación de Programas Sociales realizada en el tecnológico de Ciudad Juárez, tanto el titular del Poder Ejecutivo Federal como el gobernador de Chihuahua estuvieron de acuerdo en que más allá de las divergencias que tengan entre sí, deben de trabajar de forma coordinada por el bien de los ciudadanos.

En este sentido, el panista destacó que el tópico al que más se le debe prestar atención y esfuerzo es el de la seguridad pública, por lo que resaltó que "cuando el patrimonio, la integridad y la vida de las personas" están en juego, no existe diferencia alguna que se use como argumento para no llevar a cabo labores conjuntas en la materia.

Corral manifestó el gusto de su gobierno de la visita del presidente López Obrador y, que con ella, se cierna una nueva oportunidad para volver a estructurar de nueva cuenta una relación institucional, apoyada por la "cooperación y el dialogo". Aunado a ello, celebró que el ejecutivo visitara la entidad para supervisar los programas sociales.

Por su parte, durante su intervención, el titular del Poder Ejecutivo Federal hizo hincapié en que a pesar de las diferencias que existen entre el gobernador panista y él, ambos tienen la encomienda de trabajar en provecho de los chihuahuenses.

En este tenor, mencionó que las diferencias ideológicas y de opiniones que existen entre mandatarios son circunstanciales, ya que, manifestó, sería aburrido que solamente hubiera una forma de pensar al respecto.

Javier Corral aprovechó la visita del presidente para solicitarle que se acelere la inmunización contra Covid-19 del personal administrativo que labora en los hospitales, así mismo, también pidió que se atendiera el tema migratorio, mismo que le afecta grandemente a la entidad por estar en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ante tal petición, el ejecutivo federal dio a conocer que ya se está dialogando eso con el presidente Joe Biden para que se pueda agilizar la entrega de los recursos prometidos con los países centroamericanos con el objetivo de que sus pobladores no se vean en la necesidad de dejar sus tierras y buscar mejor calidad de vida fuera de sus naciones.

Cabe mencionar que el acuerdo entre ambos mandatarios no quedó solo en el discurso público, puesto que al concluir con el evento se les vio platicando, entre risas, aproximadamente 20 minutos en el gimnasio del tecnológico de Ciudad Juárez.