Dejan manta con amenazas afuera de casa de AMLO

México.- Este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló en su conferencia de prensa que encabeza en Palacio Nacional, que dejaron una manta con amenazas afuera de su casa.

Sin embargo AMLO aseguró que ese tipo de comas (amenazas) no las toma en serio y que no hay una investigación abierta sobre ella.

Esto de las mantas, pueden seguir apareciendo y pueden haber estas reacciones, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, nuestra responsabilidad, dijo.

Además reconoció que como ser humano tiene miedo, pero al mismo tiempo “puedo decir que no soy un cobarde, nada más”.

Andrés Manuel López Obrador en algunas ocasiones ha recibido este tipo de amenazas, una de ella fue el pasado 19 de abril cuando un cártel dejó una narcomantan contra AMLO

El Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez "El Marro", dejó una manta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que advierte que continuará la violencia en Guanajuato si no retira a marinos y militares que mantienen vigente el operativo "Golpe de Timón".

La narcomanta fue colocada sobre un puente en el Boulevard Constituyentes de Celaya, en la Colonia Rosa Linda.

En el mensaje se hace alusión a la irrupción ayer de un comando en la Comandancia Norte de la Policía de Celaya para rescatar a Armando Soto González, alias "El Triste", quien murió posteriormente en un enfrentamiento con fuerzas federales.

Según el informe, era jefe de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima en los municipios de Jerécuaro, Coroneo, Tarimoro, Tarandacuao y Acámbaro.

La manta está firmada presuntamente por "El Marro".

"Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar", advierte el texto.

"Sigues sentenciando a más policías inocentes, la próxima vez el regalo que te mandé a la refinería va a llegar hasta Cuitláhuac #90 en la Colonia Toriello en Tlalpan".