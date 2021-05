Dejan solo a Samuel García en debate. No se presentan candidatos del PRI, Morena y PAN en Nuevo León

Nuevo León.- El día de hoy se llevó a cabo el Encuentro Ciudadano entre candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León organizado por el diario El Norte, sin embargo, a última hora los suspirantes de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Adrián de la Garza; Morena, Clara Luz Flores; y PAN, Fernando Larrazábal, decidieron no asistir dejando solo al aspirante de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.

El medio de comunicación que pertenece a Grupo Reforma acusó que los partidos políticos se habían aliado para "boicotear" el debate de ideas entre los que pretenden gobernar al estado norteño.

En punto de las 7 de la tarde de este martes 18 de mayo, el moderador Jorge Meléndez le dio la bienvenida a los presentes y a los internautas que seguían el evento de forma virtual a la vez que presentó a Samuel García y daba a conocer que tanto Adrián de la Garza, como Clara Luz Flores y Fernando Larrazábal habían anunciado, mediante cartas, escasos minutos antes de celebrarse el acto que no acudirían.

El Encuentro Ciudadano rumbo a las elecciones de 2021 duró poco más de 20 minutos en los cuales se hicieron notar las ausencias de los contrincantes al cargo de elección popular, ya que el formato estaba diseñado para las replicas de parte de cada uno de ellos.

En este sentido, el emecista señaló que debido a que sus adversarios políticos no tienen nada que ofrecerle a la ciudadanía nuevoleonesa es por ello que mejor no acudieron al evento, ya que indicó que ellos no "pueden con las propuestas".

Sobra decir que García Sepúlveda tuvo tiempo suficiente para exponer su postura frente a diferentes temas que le fueron cuestionados, como al preguntarle si rompería con el Pacto Fiscal, a lo cual aseveró que, de llegar a ganar la gubernatura, no buscaría el rompimiento de este sino una actualización del mismo, ya que este mismo fue decretado en 1978, por lo que está fuera de la modernidad de hoy.

En este sentido, indicó que pretende que con la actualización del Pacto Fiscal Nuevo León pueda retener más recursos, puesto que afirmó que la entidad al norte del país se encuentra siendo "maltratada" por la Federación.

Por último, Samuel García aseguró que Nuevo León requiere "algo nuevo", pues lo "viejo" está "mudo y caduco" acusando que "hasta se ponen de acuerdo para maltrata" al estado.