Dejaré el Senado para que lo ocupe mi suplente de Morena: Lilly Téllez la aplica el Día de los Inocentes

"Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al Presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad", anunció el 14 de abril de 2020.

"Ufff! Ya me había espantado, pensé que te darías por vencida", "No juegues con eso!! Feliz año!", "inocente palomita que se deja engañar, feliz día de los inocentes", fueron algunos de los comentarios que recibió la panista.

Con esto se entiende que Lilly Téllez únicamente estaba bromeando debido a la fecha, lo que no pasó desapercibido por sus seguidores de Twitter, quienes le desearon un feliz Día de los Inocentes.

Raúl Durán Periodista

