"Deje que corran las campañas sin intromisión"; pide Rocha Moya al gobernador de Sinaloa

Sinaloa.- Que deje de tener intromisión el sector público en las campañas electorales, exhortó Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Partido Morena en alianza con el Partido Sinaloense (PAS).

Ante la denuncia interpuesta contra el secretario de pesca y acuacultura del estado, Evelio Plata Inzunza, por delito electoral, no descartó la posibilidad de seguir con las quejas contra funcionarios estatales por la realización de campaña política dentro de sus funciones.

Lo que explicó, se está analizando en el partido por el representante de Morena para no dejar pasar alguna falta realizada por funcionarios públicos, ésto para posteriormente realizar el proceso correspondiente ante las autoridades electorales que serán las que determinen la falta, al ser organismos autónomos.

En este mismo tema el abanderado de la alianza Morena-PAS, llamó al gobernador, Quirino Ordaz Coppel a no intervenir en el proceso electoral y dejar que las campañas sigan su curso, como se a señalado en otras ocasiones públicamente.

"Aquí cada quién juega un rol, y si el no está dentro de su rol, y si me toca señalarlo lo hago, así como ya lo hice públicamente, nosotros no podemos ser omisos y ellos harán lo mismo, esto es parte de un proceso", reiteró Rocha Moya,