"Dejen atrás la desidia": AMLO pide a estudiantes de la UNAM que marchen en vez de paro

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó a estudiantes de la UNAM que dejen la desidia y marchen en lugar realizar el paro de 48 horas al que convocaron para que él ofrezca una disculpa pública por sus dichos contra la universidad.

En la Mañanera de este 28 de octubre, AMLO reaccionó a la convocatoria a paro en la UNAM y, sin disculparse, planteó a los inconformes que se manifiesten y dejen atrás la "comodidad".

"Ayer estaba viendo que están convocando a un paro de 48 horas por lo que dije, yo les propondría que mejor hicieran una marcha, que se avivaran, pacíficas, ¿pero paro?... No quieren estar en clases presenciales, no, una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad y aunque sea en contra de nosotros que se manifiesten, entonces no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir", dijo.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que la máxima casa de estudios se "derechizó" y que hay un "hamburguesamiento".

"Ahora, los cambios, las renovaciones se pueden dar desde adentro, los mismos universitarios, alumnos, maestros, académicos, investigadores, tengo confianza en que lo hagan porque se derechizó mucho la UNAM aunque digan lo contrario se hamburguesaron los de arriba".

"Imagínense la UNAM aplicando desde el inicio de las primeras medidas neoliberales en el terreno educativo aplicando que se cobrarán cuotas a estudiantes, de dónde surgió esa política, qué no lo saben, pues de los organismos financieros internacionales y que una receta del extranjero se aplique en la UNAM, entre otras cosas, el que no haya manifestado nada, o muy poco en contra de la corrupción que imperó en el periodo neoliberal porque a los jefes, los directivos los cooptaron, estamos hablando del saqueo más grande la historia de México y que en la UNAM no se haya dicho nada o muy poco, a ver dónde están los académicos, qué se hicieron , entonces ellos mismos tienen que plantearlo".

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo apunto de nuevo contra José Narro, Secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien acusó de ser el jefe del grupo dominante en la universidad.

"(Narro) está hablando de que se intenta afectar la autonomía de la UNAM, pues no puedo hacer ninguna propuesta, además no es ese el propósito, yo soy egresado de la UNAM, estoy orgulloso de haber egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, ahí en la facultad estudiaron dos hijos míos, o sea, soy parte de la UNAM, sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse".

"Ya viene el cambio de Rector y quienes deciden. Sí, el consejo universitario, como no, el consejo universitario formalmente, pero hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro que desde hace tiempo tiene el control de la UNAM".

El mandatario recordó de nuevo que en el año 2000, cuando era candidato a Jefe de Gobierno, acudió a la UNAM en compañía de Cuauhtémoc Cárdenas a pesar de que había un grupo de porros que estaban en su contra.

"No se me olvida que era el candidato en el 2000 a Jefe de Gobierno y como en el 88, otros tiempos, estudiante, maestros, se volcaron en apoyo al ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas".

"De ahí surgió Claudia, de una protesta, porque querían cobrar las cuotas, en el 2000 el ingeniero Cárdenas era candidato a la Presidencia y yo a Jefe de Gobierno y se resolvió, yo no estaba de acuerdo, en ir a la UNAM, en vísperas de la elección, yo tenía información que estaba manejada la UNAM de porros, que estaban en contra nuestra".