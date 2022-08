"Dejen de acosar": hijo de AMLO acusa a Xóchitl Gálvez y Denise Maerker de grabar su casa en Houston

Ante los cuestionamientos, José Ramón aseguró que "no tiene injerencia alguna en el gobierno de México" y que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa KEI Partners.

"No sé quién te esté grabando José Ramón porque ni yo ni mi equipo estamos, ni hemos estado, en Houston. Saludos", respondió Maerker a López Beltrán.

"Sí, estuve afuera de la #CasaGris. Me responsabilizo de mis acciones, no como usted. Tenga agallas y asuma que incurrió en conflicto de interés al vivir en la casa de un alto ejecutivo de #BakerHughes, empresa que mantiene contratos millonarios con Pemex. Deje de victimizarse", le respondió la panista.

"Que bueno que esta señora admite su irresponsabilidad. Deje de acosarnos y de acosar a gente ajena por meterse en propiedad privada . Hace más de dos años que no vivimos en ese lugar. No tenemos nada que esconder ni de que avergonzarnos", respondió.

En respuesta, José Ramón le pidió a la panista que deje de acosarlos al meterse en propiedad privada, al tiempo que aclaró que hace más de dos años que no vive allí.

La senadora del PAN no tardó en responder al hijo de AMLO, advirtiendo que con su acusación confirma lo que negó ante el escándalo de la " Casa Gris ": que "sí se conocen y siguen teniendo contacto" con el propietario, Keith Schilling , quien era directivo de Baker Hughes , empresa con contratos millonarios con Pemex.

"Ya supe que @XochitlGalvez y el equipo de producción de @DeniseMaerker estuvieron en Houston con la intención de grabar nuestra casa. Se ve que no quieren dejar de molestar con lo mismo. Dejen de acosar y calumniar con sus telenovelas chafas. Aburren con sus mentiras ", escribió José Ramón López.

Raúl Durán Periodista

