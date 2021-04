Dejen de llorar y pónganse a trabajar: responde Ricardo Salinas Pliego en Twitter

México.- Al responder un twit donde se le señalaba de querer buscar una puesto en el gobierno, Ricardo Salinas Pliego respondió que los mexicanos deberían dejar de llorar y ponerse a trabajar para poder sacar a México adelante.

No se necesita un salvador, porque no nos estamos ahogando, señaló Salinas Pliego en su cuenta oficial de Twitter, al parecer, tratando de explicar que los mexicanos esperan que los gobernates o presidentes resuelvan el total de problemáticas del país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Endurecen restricciones en Francia a viajeros por Covid-19

"Oiga Ricardo Salinas si va “hacer a México grande otra vez” ya vaya anticipando su candidatura presidencial", tuiteó Marco Antonio Mata (@Tonymatalopez) al empresario.

Por su parte, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, Salinas Pliego no se queda en silencio, y respondió lo siguiente; "No, México no va a cambiar con un presidente, va a cambiar cuando los ciudadanos dejen de llorar por todo, quejarse por todo y se pongan a trabajar, cuando dejen de esperar que alguien venga a salvarlos, ni somos niños, ni nos estamos ahogando... así que a trabajar cada quien".

No cabe duda que el empresario mexicano ha estado compartiendo mensajes muy alentadores sobre el futuro del país y de los negocios, como resultado de un foro económico que él mismo realizó.

Esto, podría haber ocasionado el señalamiento del tuitero, quien al parecer no respondió al empresario.

Sin embargo, decenas de usuarios si se lanzaron a la publicación, unos a favor de lo establecido por Salinas Pliego y otros en contra, señalando que los privilegios y el actuar del gobierno, tienen influencias determinantes en el futuro de las personas.

Leer más: Se registran 754 personas muertas por intentar migrar en 2021

Ante ello, Ricardo Salinas se limitó a dar respuestas breves, en algunas cuestionando cual era su papel en tanto a denuncias contra el presidente, y en otras señalando que se trataba de una víctima más del gobierno, así como también llegó a asegurar él si pagaba impuestos.