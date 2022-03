"¡Déjense venir!": Dice Chumel Torres luego de ser denunciado por presunta violencia machista

Chihuahua.- Luego de que la senadora de Morena, Bertha Caraveo anunció que la Fiscalía General de la República (FGR), inició la carpeta de investigación contra el influencer Chumel Torres, el comediante de El Pulso de la República dijo que no esta preocupado.

El día de ayer Chumel Torres compartió un clip de un episodio de El Pulso de la República donde menciona que seguirá teniendo libertad de expresión.

"¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso. Pónganse en filita. Se la pelan al norte, perr*s. Déjense venir, todavía le queda mucho norte estas venas". Escribió Chumel Torres en redes sociales.

Leer más: Gobierno de AMLO arrancará programa IMSS- Bienestar para personas sin servicio médico

En el video menciona que El Pulso no es solo él, sino que es él y sus compas que entre todos hacen el programa.

"El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más ¡hijos de su pinch* madre!".

Agrega que no se siente ni triste ni preocupado porque es de Chihuahua, una zona desértica donde hay esperanza hasta debajo de las piedras.

"Pero saben qué también hay en Chihuahua, tarahumaras; y esos cabr*nes vuelan y yo soy de allá y por mi sangre, les prometo que yo sé volar. ¡Déjense venir, y todavía le queda mucho pinch* norte a estas venas". Finalizó el clip de video que compartió Chumel Torres en sus redes sociales.

Denuncian a Chumel Torres por presunta violencia machista

Bertha Caraveo, senadora de Morena confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación contra el influencer Chumel Torres.

"La @FGRMexico me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de , al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por violencia machista. Seguiré adelanta hasta que la dignidad se haga costumbre". Compartió Bertha Caraveo.

La senadora interpuso la denuncia en contra de José Manuel Torres Morales, mejor conocido en redes sociales como Chumel Torres, debido a las agresiones verbales con que se refirió a Bertha Caraveo en una emisión de su programa.

¿Por qué denuncian a Chumel Torres?

En uno de sus programas, Chumel Torres compartió el video en donde la senadora Bertha Caraveo expresó su apoyo al hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la polémica "Casas Gris" de José Ramón López Beltrán y su esposa.

"Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador". Dijo la senadora Bertha Caraveo.

Chumel Torres llamó "estúpida" y "tarada" a Bertha Caraveo en su programa.

"Esta estúpida, quise decir tarda, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verg*. Señora, tantito más arrastrada y babos* y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verg* o es muy fuerte? ¡Váyase a la verg*!". Expresó Chumel Torres en un video.

Usuarios de redes sociales expresaron su opinión acerca de la denuncia contra Chumel Torres, mencionaron que se trató de un "berrinche" de parte de la senadora.

Por otro lado, internautas respaldaron la denuncia en contra del influencer, ya que consideran que en ocasiones se mofa cruel mente.

"Que se haga justicia senadora, por todos aquellos que han sufrido ataques de racismo, clasismo, misoginia, este personaje ha rebasado todos los límites. Siendo un personaje público que alcanza a miles de audiencias, es un peligro para las conductas y comportamientos en la sociedad".

Leer más: Sentimos que vamos de salida: Celebra AMLO baja en contagios y muertes por Covid-19 en México