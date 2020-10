Democracia plena, seguridad y combate a la corrupción: Ejes centrales de "Sí por México"

Esta nueva iniciativa afirma que llegó la hora de la ciudadanía, donde la única forma de rescatar a la democracia es haciéndose cargo de ella, al demostrar que el poder de la ciudadanía organizada es verdaderamente transformacional. Asimismo, invitaron a todas las personas y organizaciones que crean que un mejor México es posible a participar en el SÍ.

Con mensajes en video de Adrían LeBarón, padres de familia con niños con cáncer, de una madre víctima del feminicidio de su hija, de la actriz Claudia Ramírez, de Gloria Rojas, quien sufrió una agresión con ácido en su rostro Gabriel Quadri, candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012, entre otros, presentaron Sí por México, la opción ciudadana que, presionará a el Gobierno Federal como nunca se ha hecho, hasta que les cumplan, informaron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un hotel en Polanco en la Ciudad de México se realizó, este 20 de octubre, la presentación de esta nueva opción, la cual está conformada por 380 Organizaciones de la Sociedad Civil y cuya finalidad es rescatar a la democracia con la participación organizada de la ciudadana, la cual es verdaderamente transformacional, destacaron sus voceros en este evento.

Sí por México propone construir una nueva mayoría que se ponga de acuerdo en torno al sí y llama a la ciudadanía a sumarse a este proyecto para impulsar una agenda ciudadana en torno a los siguientes seis ejes: SÍ a una democracia plena, SÍ a la seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción, SÍ a una economía inclusiva que combata la pobreza y la desigualdad, SÍ a la salud y educación universal con calidad, SÍ a la igualdad sustantiva de género y al combate de la violencia contra las mujeres y SÍ a un medio ambiente sano y sustentable. “El sí va a presionar como nunca hasta que nos cumplan” es la frase de esta nueva opción política.

Pese a que en la presentación se vieron críticas directas al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a esta nueva opción como “FRENA 2”, Guillermo Ruíz Tomé, estudiante universitario de apenas 20 años de edad y ex seleccionado nacional de Triatlón, quien el año pasado criticó a la 4T por el manejo del deporte en el país, y ahora vocero de Sí por México, respondió que no son oposición.

“No somos oposición, somos un grupo pro positivo, nosotros estamos buscando a las y los ciudadanos que se quieran unir con nosotros en estos seis puntos”, dijo. Además, anunció que lanzaran el reto a todos los demás partidos políticos mexicanos para sumarse a su agenda ciudadana. Descartó por completo que ellos como miembros de Sí por México tengan alguna afiliación política. “Aquí caben todas, cabemos todos hasta los que le van al América, le van al Pumas” y agregó.

“Si los partidos políticos quieren que sus candidatos y sus candidatas sean respaldados por la ciudadanía y por las mayorías, vamos a hacer que nos firmen esta agenda ciudadana, que van a aceptar nuestras propuestas y posteriormente vamos a ser muy cuidados en seguirles la pista y en que estén cumpliendo nuestra agenda”, afirmó.

Entre los voceros también estaba un hombre que se presentó como “Franky”, quien dijo ser un padre mexicano y director general de Observatorio Ciudadano, medio de comunicación y organización social y quien reiteró que Sí por México no puede ser oposición porque su agenda se trata de proponer el tipo de país que quieren los ciudadanos.

En la presentación, aseveraron que el financiamiento de este proyecto es únicamente provisto por ellos mismos y por las casi 400 organizaciones que los conforman con el único objetivo de cambiar a México por el país que todos los ciudadanos desean.

Finalmente, la periodista Beatriz Pagés fue cuestionada sobre su reciente salida como militante, apenas el año pasado, del PRI a lo que respondió:

“Quiero decirle que desde hace más de un año yo renuncie al partido en el que militaba, por otro lado, decirle que antes que política he sido ciudadana y antes que política he sido periodista. Nací en el periodismo, olí papel, tinta, crecí, me formé dentro de los ideales de la lucha del periodismo más tradicional, más libertario, más auténtico que ha dado México y la historia así lo demuestra, pero más allá hay una cosa muy importante, muchos han pertenecido a partidos, México actualmente es gobernado por alguien que perteneció a ese partido al cual usted se refiere y pues nadie ha dicho nada al respecto”, expuso.