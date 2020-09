Denise Dresser cumple promesa y baila reggaeton al ritmo de Maluma

Ciudad de México.- El pasado 28 de agosto a través de Twitter la politóloga, Denise Dresser se había comprometido a bailar una canción de Maluma si el 'Becatlón' del ITAM recaudaba al menos 146 mil pesos.

"Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta, escribió en la red social.

Transcurridos los días la meta se alcanzó y Denise Dresser cumplió con su palabra. En un video que se compartió en YouTube, se ve a la también escritora con un vestido negro mientras habla a la cámara: "Para mis alumnos".

La publicación del VIDEO se hizo a través del canal Consejo Logra y conoció la red social el pasado miércoles. "para mis alumnos dice la politóloga segundos antes de que comience la musica que bailó desde el principio a fin".

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta �� pic.twitter.com/lybiKpz9j0 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 28, 2020

La musica que baila Denise Dresser es un popurrí de Maluma, que incluye partes de temas como Borro Cassette, Clandestino y Felices los 4, que Denise Dresser baila de principio a fin.

Tras su baile que sin duda causó sensación en las redes sociales, Denise Dresser publicó en su cuenta de Twitter "va mi esfuerzo por “perrear” en apoyo a una buena causa: mis alumnos y el #BecatlonITAM. Los invito a reír, sumarse, criticar, bailar conmigo o lo que se les antoje. Y recordar, cómo lo señala Amos Oz, que solo los fanáticos no tienen sentido del humor".