Denuncia AMLO amarillismo sobre la vacunación Covid-19 en los medios de comunicación

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en ningún otro gobierno había habido "tanto amarillismo" en los medios de comunicación como lo hay en su administración , de ahí que exhortó a la ciudadanía a reflexionar sobre lo que lee, ve y escucha en los medios en relación a lo que tiene que ver con la vacunación contra Covid-19.

Señaló que es de vital importancia, en los tiempos que corren en la actualidad, no dejarse engañar por todo lo que sale en los distintos medios informativos, puesto que, aseguró, imperan las "noticias falsas".

Durante su conferencia matutina de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal denunció que algunos medios, con en fin de perjudicar a su gobierno, hacen más grandes las cosas a como lo son en realidad.

En este tenor, aseveró que, desde su punto de vista, nunca los medios había hecho uso de tanto amarillismo como lo hacen ahora, por ello hizo un atento llamado a la sociedad mexicana para que no permita que lo engañen, aconsejando que tome con reserva todo lo que vea, escuche o lea.

En este tenor, el mandatario federal destacó que durante esta temporada se están hacinedo más visibles las "falsedades". Aseguró que, aunque no se trata de un asunto generalizado, este fenomeno tiene que ver con todos aquellos personajes que no están de acuerdo con su gobierno.

Aseguró que sus impresiones respecto a algunos medios de comunicación que buscan afectar a su gobierno son hechas desde la transparencia enfatizando que debido a que ese es el propósito que persiguen estos medios se busca magnificar lo acontecido.

Invitó a los presentes a que hicieran un repaso por lo periódicos de días anteriores y de días venideros para que se dieran cuenta por sí mismos que en la mayoría de los casos se busca dañar a su proyecto de gobierno.

Los anteriores señalamientos en contra de los medios de comunicación responden a los incidentes acontecidos durante la semana en los cuales secretarios de Salud de Nuevo León y Tamaulipas denunciaron que las vacunas contra SARS-COV-2 que les había mandado el gobierno federal no estaban en condiciones para ser aplicadas debido a que se había roto la cadena de frío necesaria para que no perdieran su efectividad.

Ante la negativa de ambas entidades para inyectar dicho biológico que había sobrepasado la temperatura adecuada para preservar su efectividad, el gobierno les hizo llegar una misiva en donde les indicaba que tales antígenos podían conservarse en temperaturas más altas durante algunos días. Sin embargo, de nueva cuenta las autoridades de salud de las entidades decidieron no ponerlas a sus ciudadanos y ofrecer al gobierno federal que se las llevaran.

“Hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron”, explicó.

Ante estos posicionamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que, una vez que se dio el informe sobre el estado de las vacunas, se mandaron a analizar y se concluyo que estas no tenían problema alguno, por lo que se procedieron a aplicar.