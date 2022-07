Denuncia AMLO que ministros de la SCJN son los mejor pagados del mundo

Sin embargo, aseguró que estas reducciones no implican el despido de trabajadores del gobierno, pues "la nómina es sagrada".

"Aunque ya no hay esos excesos, de todas maneras hay que estar pendientes y no relajar la disciplina , porque fueron muchos años de predominio de este régimen de corrupción y privilegios (...) eran gente que llegaba a sacar provecho personal", aseveró.

"Aún con los amparos, de todas maneras ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial , y había en el Poder Judicial gastos que ya no existen, por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas , otros gastos. Eso ya se ha venido quitando", dijo el presidente.

Aunque asegura que los salarios de estos funcionarios siguen siendo altos debido a los amparos interpuestos ante el Poder Judicial, AMLO resaltó que se han logrado eliminar beneficios con los que contaban , como gastos para trabajadoras domésticas, viáticos, etc.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.