Denuncia Adrián LeBarón que la CNDH no les considera víctimas en "esta era de sangre y dolor"

México.- Este miércoles 30 de junio el activista Adrián LeBarón lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no considere a su familia como víctimas después del atentado que sufrieron algunos de sus miembros el 4 de noviembre de 2019.

Así lo publicó mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde dijo no entender "qué debe pasar para que termine esta era de sangre y dolor", haciendo referencia a los altos índices delictivos en México.

Adrián LeBarón detalló que su comunidad ha estado bajo persecuciones, secuestros e incluso que viven bajo la sombra del crimen organizado.

"Acribillan y quemaron a mi hija y 4 nietos. Mi comunidad ha sido perseguida, secuestrada, vivimos a la sombra del crimen y hoy la @CNDH me dice que no calificamos como víctimas. No entiendo que debe pasar para que termine esta era de sangre y dolor", publicó.

El atentado

Durante el año 2019 un grupo de la delincuencia organizada atacó a balazos a una familia mormona que viajaba desde la localidad de Bavispe, en Sonora, hasta La Mora, Chihuahua. Ambos estados del norte de México.

Un total de tres mujeres y 14 niños de la comunidad mormona viajaban juntos, de los cuales 9 perdieron la vida. Las tres féminas y seis de los menores de edad. Otros infantes fueron heridos, pero sin desenlace fatal.

La camioneta que usaban los LeBarón además fue calcinada por los criminales que les dispararon fatalmente. Algunas versiones proporcionadas por las autoridades es que pudieron ser confundidos.