Denuncia Baja California a siete ex funcionarios de Bonilla por peculado

Baja California.- Por un peculado por casi 12 mil millones de pesos, el Gobierno de Baja California presentó tres demandas, una ante la Fiscalía General, contra siete ex funcionarios del ex Mandatario Jaime Bonilla, debido al fallido proyecto de energía de Next Energy, en Mexicali.

La denuncia penal fue presentada contra la empresa, el asesor financiero y los ex funcionarios, de quienes no se refirieron nombres.

En los delitos están involucrados al menos siete ex funcionarios y seis entes privados, de áreas como la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Energía y la Comisión Estatal del Agua, entre otras.

Se presumen delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, así como ejercicio ilícito del servicio público y falsedad ante las autoridades.

Bonilla citó a todo su Gabinete el pasado 15 de junio de 2021, para colocar la primera piedra del proyecto, en la periferia de la capital, rumbo a San Felipe, al noreste, desde entonces no hay avance de obra, ni técnica ni física.

Debido a este contrato ventajoso de Next Energy, el Gobierno de Baja California podría terminar pagando 12 mil millones de pesos en los próximos 30 años, debido a la autorización de la emisión de certificados de inversión.

Mediante una factura por un proyecto que no presenta avance de obra, la empresa demandó este 3 de marzo el pago de 123 millones de pesos, los cuales deberán ser pagados con participaciones federales, como lo establece el mismo convenio comercial.

Este viernes, el Secretario de Hacienda del Estado, Marco Moreno Mexía, detalló que la empresa logró establecer un mecanismo de garantía financiera para el pago del proyecto a través de un fideicomiso con Banca Afirme.

"Considerando que el 19.5 por ciento de las participaciones del Estado se usarían por este fideicomiso que ya está en funcionamiento, con implicaciones financieras del Estado", dijo.

Tanto Moreno Mexía como el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, calificaron al contrato firmado por los funcionarios de Bonilla como "bizarro" y "leonino", además, acusaron a los ex funcionarios de falta de ética.

"El contrato tiene un mecanismo que establece un seguimiento a la inversión a través de unos llamados certificados de inversión, el Estado no tiene posibilidad de ejercer ningún mecanismo de supervisión, sino que lo hace un asesor contratado por la empresa que determina el avance, y en relación a eso se va generando una responsabilidad de pago", explicó Moreno Mexía.

"Cuestionamos esos certificados de inversión desde el proceso de transición, porque respondían a un eventual compromiso de 2 mil millones de pesos, (pero) se nos ocultó que se firmaron otros hasta por 6 mil 500 millones de pesos", detalló.



"Es bizarro (el contrato), tiene un factor de incremento en el avance teórico del proyecto", agregó.

Además, es "tendencioso", afirmó, debido a que si el Estado cancela el proyecto, de manera unilateral, se cobrarían los 12 mil millones de pesos.

La demanda de hoy fue por responsabilidad administrativa de la administración pasada, relacionada con la estructuración del proyecto, mientras que una más fue de lesividad a las finanzas públicas del Estado, la cual permitió tener una suspensión provisional del pago de participaciones a través del Fideicomiso.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó los permisos para el proyecto la semana pasada.